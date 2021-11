Il dramma di Francesca Alotta che le ha cambiato la vita

Chi si ricorda di Francesca Alotta? La cantante palermitana che negli anni 90 ebbe un grande successo ha da poco rivelato un dramma del passato che ancora la tormenta.

Quello di Francesca Alotta è senza alcun dubbio un nome che molti ricorderanno. Indimenticabile è infatti la canzone “Non amarmi” cantata insieme ad Aleandro Baldi e con cui vinse il festival di Sanremo nella sezione giovani, portando avanti un brano destinato a diventare un vero e proprio tormentone.

Un brano che nel tempo le ha regalato un grande successo, portandola a stravolgere la sua vita e a seguire quel percorso che inseguiva da sempre. Perché Francesca Alotta è figlia d’arte e la musica l’ha sempre avuta nel cuore. Motivo per cui non è difficile capire come mai, a distanza di anni, sia ancora in grado di emozionare con la sua voce.

Un traguardo che ha raggiunto da poco a “Tale e Quale show” e al quale aggiunto qualche confessione riguardo ad un passato doloroso che ancora si porta nel cuore e del quale tende a parlare molto di rado.

Francesca Alotta e il dramma del passato che le ha cambiato la vita

In pochi conoscono la vita privata di Francesca Alotta. Dopotutto si tratta di una cantante riservata, che preferisce farsi conoscere per la sua musica e non certo per il privato.

Eppure ci sono momenti della vita che si fa fatica a nascondere sempre e che prima o poi tendono a rivelarsi, portando con se il dolore che si è tenuto dentro fino a poco tempo fa.

E nel caso di Francesca Alotta, il dramma è doppio. In passato, infatti, l’artista ha perso un figlio e, come se non bastasse, la persona che amava e che sarebbe stato anche il padre aveva un’altra relazione.

Due dolori incredibili e ai quali si è unita anche la scoperta di un tumore che l’ha portata a fare i conti con la malattia e con la paura per la sua stessa vita.

Ma se al mondo ci sono persone in grado di rialzarsi da ogni caduta, Francesca ha dimostrato di essere tra queste. Ed oggi, seppur con il dolore nel cuore, porta avanti la sua musica e la propria vita senza per questo nasconderne la parte più triste.

Una vita che è stata senza alcun dubbio difficile ma che, nonostante il dramma, Fancesca Alotta continua a vivere con la forza e la grinta di sempre dimostrando a tutti di essere prima di ogni altra cosa una donna forte.