Capelli lisci con nodi: la ricetta segreta per un super balsamo districante

Capelli lisci con nodi? Non saranno più un problema se usi questo balsamo super districante. Ti sveliamo la ricetta segreta per prepararlo a casa in poche mosse. Rimarrai soddisfatta!

Cure e attenzioni costanti sono indispensabili per avere capelli perfetti. Quasi tutte le donne sognano di avere una chioma fluente e corposa, ma non è sempre facile raggiungere un risultato simile. Fumo, stress, cattive abitudini alimentari e cambi di stagione sono tutti fattori che incidono negativamente sulla salute dei capelli.

Seguire una corretta hair beauty routine è il modo migliore per preservare i capelli, anche dall’azione dannosa degli agenti atmosferici. Per la salute della chioma lo shampoo è indispensabile; aiuta a detergere non solo la fibra capillare ma anche il cuoio capelluto, eliminando tutte le impurità.

Con dei capelli lunghi e lisci fare lo shampoo, però, è un po’ più complicato. Tutta colpa degli odiatissimi nodi! Si formano soprattutto all’altezza della nuca e non vanno via facilmente.

Ma, per fortuna, c’è un prodotto jolly che aiuta moltissimo: è il balsamo! Tutte noi, almeno una volta, lo abbiamo usato. Basta stenderne una noce su tutta la lunghezza dei capelli, escludendo le radici, e lasciarlo agire per almeno 2-3 minuti. Trascorso il tempo necessario, il risultato è straordinario: il pettina sfila senza alcuna difficoltà!

Il balsamo è un prodotto must have! Ovviamente, va sempre scelto in base al tipo di capelli. In questo articolo, vogliamo svelarti la ricetta segreta per prepararne uno a casa, 100% naturale, in poche mosse. Scopri subito di più!

Capelli lisci con nodi: il balsamo fai da te eccezionale per districarli subito

Trovare in commercio un balsamo che nutra bene i capelli non è facile. Ciò dipende dal fatto che la maggior parte dei prodotti contiene parabeni, siliconi e tensioattivi, che rendono i capelli più lucenti. Ma il tipico ‘effetto seta’ è soltanto temporaneo, dura al massimo una giornata.

Dunque una chioma più bella per qualche ora, ma a che prezzo? Il film di elementi chimici che si deposita sul capello gli impedisce di respirare, lo indebolisce e, a lungo andare, può danneggiare anche la cute.

Ecco perché ti consigliamo di usare un balsamo 100% naturale. Per andare sul sicuro, preparalo a casa in poche mosse. Ecco la ricetta segreta che devi assolutamente provare!

LEGGI ANCHE –> Se fai lo shampoo in questo modo stai sbagliando: scopri il perché

INGREDIENTI:

1 banana matura;

1 tazza di latte;

2 cucchiaini di miele.

PREPARAZIONE:

Scegli una banana bella matura, sbucciala e tagliala a pezzi. Dopodiché schiacciala con una forchetta;

Dopodiché schiacciala con una forchetta; Da parte, in una terrina, sciogli il miele con il latte tiepido e aggiungi la polpa di banana, mescolando bene per rendere tutto omogeneo;

e aggiungi la polpa di banana, mescolando bene per rendere tutto omogeneo; Lascia raffreddare il composto per il tempo necessario;

per il tempo necessario; Copri il capo con una cuffia per la doccia o qualcosa di simile (anche un sacchetto di plastica va bene) per non far colare il prodotto,

o qualcosa di simile (anche un sacchetto di plastica va bene) per non far colare il prodotto, Applica il balsamo sui capelli asciutti divisi in ciocche , distribuendolo su tutta la lunghezza e insistendo soprattutto sulle punte;

, distribuendolo su tutta la lunghezza e insistendo soprattutto sulle punte; Lascialo in posa per 30 minuti ;

; Scaduto il tempo sciacqua con acqua fredda e, poi, via libera allo shampoo.

I benefici di questo balsamo sono straordinari. Nutre in profondità i capelli e li districa in pochissimo tempo! E’ perfetto se hai dei capelli lunghi e lisci.

Già che ci siamo, ti proponiamo anche un’alternativa al balsamo fai da te a base di latte, banana e miele; è una miscela di oli dall’alto potere districante. Ecco come devi prepararla: mescola insieme 10 ml di olio di sesamo, 10 ml di olio di cocco, 10 ml di olio di argan e, infine, 10 ml di olio di mandorle dolci.

Applica la lozione sulla chioma asciutta oppure sui capelli umidi e lasciala agire almeno per un’ora. Dopodiché passa a fare lo shampoo come d’abitudine. Puoi fare questo trattamento di bellezza una volta a settimana. I capelli saranno ben idratati e non si formeranno più nodi durante lo shampoo.

Come vedi dalla natura arrivano alleati preziosi di bellezza. Siccome i capelli sono un biglietto da visita della sensualità femminile, prenditene cura a dovere, magari con trattamenti bio.

Con queste due ricette dirai addio ai nodi sulla nuca che ti fanno tanto male e i capelli non si spezzeranno. Cosa aspetti allora? Provale subito!