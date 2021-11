Victoria De Angelis incanta sul palco degli Mtv Ema 2021 con la sua indiscutibile bellezza a porta a casa un record storico.

I Maneskin non si fermano più e con loro, Victoria De Angelis incanta non solo per l’indiscutibile bellezza, ma anche per il suo talento che le ha permesso di portare a casa un record storico. La bassista dei Maneskin si è esibita con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi sul palco degli Mtv Ema 2021 portando a casa non solo il premio nella categoria “Best rock”, ma anche un record che ha permesso a Victoria di entrare nella storia della musica mondiale.

A soli 21 anni, Victoria sta realizzando tutti i suoi sogni e quello che ha conquistato sul palco degli Mtv Ema è solo l’ennesimo traguardo per Victoria, reso ancora più bello perchè condiviso con gli amici Damiano, Ethan e Thomas.

Victoria De Angelis: record storico per la bassista dei Maneskin sul palco degli Mtv Ema

Con pantalone e giacca e un reggiseno nero, tutto rigorosamente firmato Gucci, Victoria ha incantato tutti con un trucco che mette in risalto gli occhi. La bellezza della bassista dei Maneskin ha incantato tutto il pubblico degli Mtv Ema 2021. Tanti complimenti per Victoria che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto tra cui quella che vedete qui in basso che ha portato a casa migliaia di like e commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>E’ stata la Diavolita del Grande Fratello: ecco com’è oggi e cosa fa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Le Principesse Selassiè, prima e dopo la chirurgia: come sono cambiate le gieffine

Ma qual è il recordo che Victoria ha portato a casa? Sul palco degli Mtv Ema 2021, i Maneskin si sono esibiti con il singolo “Mammamia” e Victoria è stata è stata la prima artista donna italiana a esibirsi sul palco degli MTV Europe Music Awards. Un traguardo che permette alla 21enne di scrivere una pagina importante della musica italiana e non solo. Il successo dei Maneskin, dunque, continua.