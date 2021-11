Le Principesse Selassiè, prima e dopo la chirurgia: come sono cambiate le gieffine

Le Principesse Selassiè com’erano prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Eccole prima e dopo la chirurgia.

Le Principesse Selassiè, nonostante siano state tra le concorrenti meno famose di quest’edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, che continuerà con la sua messa in onda fino a marzo battendo perfino la passata stagione durata quasi sei mesi, sono tra le protagoniste indiscusse della casa più spiata d’Italia.

Tante sono le dinamiche a cui hanno preso parte ed hanno dato vita, ma il pubblico del piccolo schermo le ha notate anche perché convinto che, oltre all’eccentrico look che le contraddistingue, ci sia stato anche l’aiuto del chirurgo per modificare alcune parti del loro viso e corpo, ma sarà realmente così?

Sul web, inutile negarlo, girano fin dal loro ingresso le foto di com’erano prima di trovare il successo nella casa più spiata d’Italia ed attraverso queste è possibile levare ogni dubbio: le principesse Selassiè si sono rifatte prima dell’ingresso al GF Vip? Ecco gli scatti che mostrano il prima e il dopo.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: la classe c’è anche al Gf Vip

GF Vip: le Principesse Selassiè prima e dopo la chirurgia

Certo, prima di mostrarvi le foto è opportuno fare una dovuta precisazione. Nel caso in cui le tre concorrente del Grande Fratello Vip abbiano ricorso alla chirurgia estetica, non c’è assolutamente nulla di male e questo articolo è stato redatto soltanto per soddisfare la curiosità degli utenti della rete e non per accusare o giudicare qualcuno. Ognuno è libero di fare ciò che preferisce e ritiene opportuno, detto questo confrontiamo insieme gli scatti del prima e del dopo il successo.

LEGGI ANCHE: Il crollo di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021

Dalle fotografie che ritraggono le tre Principesse Selalssiè prima che entrassero nella casa più spiata d’Italia, è possibile notare che l’unica cosa differente tra il prima e il dopo è soltanto il volume delle loro labbra, che probabilmente hanno scelto di modificare. Per il resto, contrariamente a quanti molti utenti della rete hanno sospettato durante il corso di queste settimane, sono rimaste assolutamente uguali.

Facendo il confronto appaiono sì leggermente diverse, ma bisogna anche considerare che nelle foto di qualche tempo fa erano decisamente più formose rispetto al loro ingresso al Grande Fratello Vip e per questo a primo impatto possono apparire così diverse se paragonate ad oggi, ma la differenza non è poi così tanta.

Clarissa, Jessica e Lulù Selassiè sembrerebbero aver modificato soltanto il volume delle loro labbra, preferendo avere una bocca più carnosa rispetto a quella che avevano prima, ma tutto il resto sembrerebbe essere frutto di madre natura.