E’ stata la Diavolita del Grande Fratello: ecco com’è oggi e cosa fa

Al Grande Fratello era stata soprannominata come Diavolita, ma oggi che fine ha fatto? Ecco com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al reality show di successo di canale 5.

Il Grande Fratello è ormai diventato uno dei programmi storici del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare, infatti, che va in onda da oltre 20 anni, e che durante il corso della sua programmazione ha lanciato numerosi personaggi nel mondo dello spettacolo.

Alcuni sono riusciti ad affermarsi creandosi una solida carriera, basti pensare a Luca Argentero, Eleonora Daniele e Flavio Montrucchio. Altri purtroppo, pur avendo fatto tv per svariato tempo, non sono stati così fortunati. Oppure hanno scelto di dedicarsi ad altre attività diverse da quelle appartenenti al mondo dello showbiz.

Tra i concorrenti più popolari del reality show di canale 5, c’è senza dubbio Melita Toniolo, che per anni è stata soprannominata come la Diavolita del Grande Fratello e non solo. Ma oggi, dopo il successo in tv, che fine ha fatto e com’è diventata?

Che fine ha fatto Melita Toniolo dopo il Grande Fratello

Melia Toniolo è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse della sua edizione del Grande Fratello. Tant’è che, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, era stata perfino soprannominata Diavolita. Soprannome che ha utilizzato anche agli inizi della sua carriera, quando ha collaborato con Lucignolo, programma che le ha permesso di poter riconfermare la sua popolarità sul piccolo schermo degli italiani.

Dopo quell’esperienza, Melita scelse di approdare nel mondo del teatro e della recitazione, ha partecipato a diversi progetti, ma oggi dopo la fine della popolarità sul piccolo schermo, che fine ha fatto Melita del GF?

Melita Toniolo dopo il Grande Fratello ha preferito dedicarsi alla sua vita privata, che in un certo senso si è intrecciata a quella professionale. In che modo? L’ex concorrente di Alessia Marcuzzi ha avuto modo di poter prendere parte ad uno spettacolo comico a Gardaland, per diverso tempo, in coppia con il comico Andrea Viganò. Tra i due è nato l’amore e da quel momento non si sono mai più separati. Tant’è che hanno formato una bellissima famiglia.

Nel 2017, Melita è diventata mamma per la prima volta. In quanto è nato il piccolo Daniel, che ha completamente stravolto, in senso positivo si intende, la sua vita.

Ormai sembrano essere lontani i tempi in cui indossava i panni di Diavolita, Melita dopo il GF è una donna nuova ma non è detto che in futuro non possa ritornare sul piccolo schermo degli italiani.