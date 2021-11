Le tre migliori App per creare fototessera dal tuo smartphone

Le migliori App per foto tessera che ti consentono di rimuovere lo sfondo e raggrupparne diverse su una pagina in formato A4 per la stampa.

Ormai grazie alla qualità della fotocamera dei nostri cellulari possiamo utilizzare il nostro smartphone per realizzare ogni scatto. Infatti, ormai esistono una serie di app per scattare foto formato tessera e in questo modo salvaci dall’andare da un fotografo o da uno stand di quelli automatici.

In altre parole, risparmiamo denaro per le foto per la nostra carta d’identità o del passaporto. Basta un piccolo click per scattare questo tipo di foto e che con pochi minuti da parte nostra avremo quel tipo di immagini in cui ci presentiamo frontalmente con uno sfondo bianco.

Ecco le migliori applicazioni per scattare perfette foto per la tua carta d’identità e il tuo passaporto.

Le app migliori per scattare fototessere perfette!

In questo articolo parleremo di come creare in pochissimi minuti fototessera usando facili app completamente gratuite. Ottime per creare e stampare in pochi minuti una fototessera senza la necessità di recarsi da un fotografo o nelle cabine per le foto.

Scopriamo insieme quali sono le applicazioni migliori!

Fotografie – Passaporti, Carte d’Identità e Visti

Fotografie – Passaporti, Carte d’identità e Visti è un’altra ottima applicazione per creare fototessere autonomamente ed in modo completamente gratuito.

Essenzialmente questo strumento ci permette di scattare una foto direttamente dalla fotocamera o di utilizzarne una già presente nella galleria fotografica dello smartphone. Una volta scelta la foto migliore da utilizzare, non resta che sceglierne le dimensioni e creare la fototessera desiderata. L’unica pecca è data dalla presenza di tantissima pubblicità.

App Fototessera

Con l’app Fototessera è possibile stampare foto a casa se si dispone di una stampante in grado di stampare foto da smartphone o fotocamere digitali poiché il formato file creato è lo stesso di quello delle foto scattate sulla maggior parte degli smartphone e fotocamere digitali (JPEG).

Con questa app puoi:

creare facilmente dati di foto di identità da fotografie scattate con uno smartphone.

salvare singoli dati fotografici.

Hai possibilità di scattare nuovamente le foto tutte le volte che vuoi rende questo perfetto anche per la creazione di foto identificative di bambini.

Questa app crea dati che corrispondono alla dimensione di stampa generale delle foto – 10×15 cm.

Passport Photo ID Studio

Questa applicazione da scaricare ed installare sul proprio dispositivo ti permette di impostare molti parametri. Si chiama Passport Photo ID Studio e ti consente di creare fototessere partendo da una semplice immagine a fondo bianco.

La caratteristiche primarie offerte da questa applicazione sono:

Scattare foto utilizzando sia la fotocamenra anteriore che quella posteriore

Creare fototessere partendo da una foto già scattata

Si possono impostare i parametri dei documenti di 100 paesi diversi

L’esportazione delle foto prevede diversi formati e diverse compressioni per soddisfare le esigenze dei paesi esteri

Disponibile in modo completamente gratuito

All’interno dell’app sono disponibili delle sezioni dedicate ai suggerimenti su come procedere per la creazione di fototessere, per cui, anche su questo aspetto l’applicazione risulta ben curata e ben sviluppata.