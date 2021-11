Acconciatura per Natale semplice, elegante e perfetta in pochi minuti!

Le festività natalizie si stanno avvicinando rapidamente e pensare a quale look sfoggiare sarà un modo perfetto per entrare nell’atmosfera. Ecco per voi dei consigli per avere capelli impeccabili e un’acconciatura per Natale davvero raffinata.

Il Natale che si avvicina rasserena i cuori e ci dispone a vivere delle giornate all’insegna dell’amore per la famiglia e anche a qualche vezzo femminile in più, magari nei colori tipici della festa.

Una gonna scozzese e un morbido maglioncino rosso potranno essere sfoggiati con un makeup luminoso e anche con la giusta acconciatura. Scopriamo insieme i consigli per avere i capelli bellissimi e prepararli ad un’acconciatura per Natale facile da realizzare ma di grande effetto!

Come preparare i capelli per una meravigliosa acconciatura natalizia

Quando prevediamo di acconciare i capelli in un raccolto o in un’acconciatura più elaborata magari realizzata con degli intrecci, i capelli dovranno essere puliti ma assolutamente gestibili.

Vietati i prodotti extra districanti e soprattutto da evitare assolutamente lo shampoo poche ore prima di realizzare l’acconciatura.

Per questo la giusta routine di bellezza pre acconciatura sarà senza dubbio caratterizzata da uno shampoo la sera prima di andare a letto.

La detersione del capello però dovrà seguire un ordine un poco diverso. Per avere capelli puliti e acconciabili, sarà un’ottima scelta applicare il balsamo prima dello shampoo in modo da districare e pettinare la chioma per poi detergerla con due shampoo ben diluiti con acqua.

Il risultato sarà quello di capelli morbidi, luminosi ma non setosi al punto di sfuggire a spazzole, elastici e forcine.

Il giorno dopo, la chioma sarà perfetta per essere gestita diventando protagonista di stile e femminilità. Molte volte l’utilizzo sbagliato del balsamo condiziona negativamente il risultato di un’acconciatura o di una semplice piega.

Acconciatura per Natale: il video tutorial per realizzarne una elegante e molto semplice

Un intreccio raffinato che ricade dalla nuca in una coda libera, delle volute molto eleganti e davvero semplici da realizzare perfette da sfoggiare sia di giorno che di sera, sia in occasione del Natale che del Capodanno, quando potranno essere arricchite da piccoli punti luce, magari scegliendo dei piccoli elastici glitterati.

Questo tipo di acconciatura sarà impeccabile su un abitino come su una camicetta e vestirà lo stile di una donna giovane come quello di una donna più matura e potrà essere realizzata su capelli medio lunghi.

Realizzarla sarà molto semplice, basterà seguire tutte le indicazioni del video tutorial!