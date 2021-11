Rossetto secco: il metodo facile per ritrovare la sua texture cremosa

Rossetto secco? Aspetta a buttarlo! Se non è scaduto, con questo metodo pazzesco puoi farlo diventare soffice e cremoso come quando lo hai acquistato. Scopri subito di più!

Il rossetto è un cosmetico must have! Amato da quasi tutte le donne, lo si può tenere in borsetta e tirarlo fuori per un ritocco veloce al trucco labbra, magari alla fine della pausa pranzo in ufficio.

Da sempre simbolo per eccellenza della sensualità femminile, il rossetto è protagonista in ogni stagione; nel periodo primavera-estate con nuance vivaci e, in quello autunno-inverno, con tonalità più calde e golose. I colori must have di questo autunno sono il rosso, in tutte le sue versioni, il malva, il rosa (dal nude al pesca), il bordeaux e il marrone.

Ma il rossetto, come quasi tutti i cosmetici, ha una data di scadenza. Le case produttrici, di solito, indicano sulla confezione la scadenza oppure il PAO (period after opening), cioè il numero di mesi dopo il quale, una volta aperto il prodotto, non può essere più utilizzato.

Questa avvertenza si trova su tutti i cosmetici che si conservano più di 30 mesi dalla data di produzione. Il simbolo del PAO è un barattolino aperto con all’interno un numero. Spesso, però, capita di avere nel beauty case un rossetto secco che non è ancora scaduto. Che si fa allora? In questo caso si può recuperare, ecco come!

Rossetto secco addio: il metodo veloce per recuperarlo!

Magari lo avevi pagato anche un bel po’, ti pace molto ma hai notato che è secco; prima di buttare il rossetto controlla la scadenza. A prescindere che sia nuovo oppure spezzato sul fondo dell’astuccio, se ancora utilizzabile puoi provare a ‘ravvivarlo’. Come? Con questo metodo pazzesco che vogliamo suggerirti. Ecco spiegato tutto il procedimento, step by step.

Prima di tutto procurati una piccola spatola (puoi utilizzare la lima liscia che usi di solito per le unghie); Il secondo attrezzo indispensabile è un tolino di plastica (come quello dei gloss) tanto grande quanto la quantità di rossetto che vuoi metterci dentro; Scava bene sul fondo del tubetto per recuperare il rossetto residuo e, poi, mettilo nel tolino. Fatto questo, agita un po’ l’astuccio. Già solo questa semplice operazione dovrebbe bastare a rendere il rossetto secco più omogeneo; Se non è abbastanza, e ti sembra ancora troppo secco, allora procedi così: metti a scaldare una piccola quantità di acqua in un pentolino da latte. Chiudi bene il tolino con un tappo ermetico e immergilo nell’acqua. Lascalo così per 10-12 minuti; Trascorso il tempo necessario, tiralo fuori e il gioco è fatto! Il tuo rossetto sarà più denso, perfetto da stendere sulle labbra di nuovo. Ovviamente, prima di farlo, devi lasciarlo indurire a dovere!

Ora sai come recuperare un rossetto quando è troppo secco. Come vedi è un metodo facile e veloce del quale, fidati, rimarrai soddisfatta. Prima di concludere, vogliamo darti anche un piccolo consiglio su come conservare i rossetti.

Assieme ai lucidalabbra, andrebbero conservati sempre in un luogo asciutto e fresco. L’umidità è nemica di tutti i cosmetici, ricordalo!