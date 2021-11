Macchie sul viso? Forse hai problemi di rosacea

Dietro le macchie sul viso possono nascondersi diverse problematiche tra le quali spicc la rosacea. Scopriamo di cosa si tratta e come porre rimedio ai problemi di rosacea.

Quando ci si scopre improvvisamente con delle macchie sul viso, la sensazione non è mai piacevole. Oltre agli ovvi problemi estetici scattano infatti dei campanelli d’allarme che possono generare una certa ansia. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, il problema è puramente estetico e non da associare a malattie pericolose.

Motivo per cui, prima di allarmarsi è consigliabile farsi vedere subito da un buon dermatologo in modo da escludere problemi più seri per concentrarsi su quello attuale. Tra le tante cause che possono portare ad avere delle macchie sul viso una si chiama rosacea ed è più comune tra le donne e, più in generale, in soggetti dalla carnagione chiara.

Problemi di rosacea? I sintomi e come comportarsi quando se ne soffre

La rosacea è una forma di dermatite cronica di tipo benigno che è nota anche con il nome di couperose. Si presenta come una sottile rete di vasi sanguigni che improvvisamente si notano in superficie donando un aspetto più roseo (da cui deriva il nome) alla pelle.

In genere, le zone interessate sono le guance, la fronte ed il naso. Ma non è da escludere la possibilità che il problema si manifesti anche sullo sterno.

Sebbene non ci sia ancora una motivazione univoca alla base di questo problema, si pensa che ci siano di mezzo la predisposizione genetica, i cambiamenti ormonali e l’assunzione di determinati farmaci. Tra le sensazioni, invece, si ha di solito una maggior percezione di calore (a volte persino di bruciore) nelle zone interessate.

LEGGI ANCHE -> Hai la lingua bianca? Ecco da cosa dipende e come rimediare

Purtroppo, ad oggi non esiste una cura vera e propria per i problemi di rosacea se non una maggior attenzione verso la pelle e i vasi sanguigni che la interessano. Per questo motivo, una volta ottenuta la diagnosi (solitamente a cura del dermatologo) è importante evitare di stropicciare la pelle. Può inoltre rendersi necessario usare dei fotoriflettenti in estate e delle creme astringenti in inverno.

Ci sono poi dei farmaci sperimentali che fungono da vasocostrittori. Ma che al momento sono considerati poco indicati per via dei tanti effetti collaterali che risultano essere peggiori della rosacea stessa. Ad essi, ed in attesa che vengano perfezionati, si può sostituire l’eventuale uso del laser per chiudere i vasi più evidenti e minimizzare così l’impatto estetico.

Prima di scoraggiarsi è però importante ricordare che ci sono tante piccole azioni che si possono compiere nel quotidiano. Azioni che possono aiutare a ridurre il più possibile il problema.

Tra queste ci sono l’uso di prodotti il più possibile delicati per la pelle del viso. La scelta di cosmetico liquidi e non in crema. L’abitudine di struccarsi sempre con prodotti naturali e delicati e quella di evitare sbalzi di temperatura improvvisi. È inoltre importante ricordare che l’uso di cortisone può peggiorare la rosacea.

Andando ai rimedi naturali, si rivela molto utile la maschera al miele alla quale si può associare dell’olio di lavanda da applicare come tonico dopo la pulizia del viso. Anche tè verde e camomilla, usati spesso possono aiutare a limitare il rossore, evitando anche l’aggravarsi della problematica. Infine, ci si può dare una mano anche con l’alimentazione, integrando ad esempio quanto più possibile Omega 3.

LEGGI ANCHE -> La pillola ti da il mal di testa? Potrebbe essere colpa del pompelmo

Come sempre, il consiglio in caso di problemi di rosacea è quello di confrontarsi con il proprio medico. E tutto al fine di trovare un mix di soluzioni da mettere in atto e che si rivelino adatte alla propria persona e alle eventuali problematiche associate.