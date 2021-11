La pillola ti da il mal di testa? Potrebbe essere colpa del pompelmo

La pillola ti provoca sempre forti mal di testa? La colpa potrebbe essere del pompelmo.

Non tutte lo sanno ma ci sono alimenti che possono interagire con alcuni farmaci al punto da provocare sintomi molto forti come, appunto, l’emicrania.

Nel caso della pillola anticoncezionale i sintomi a cui si può andare incontro sono diversi e tra i tanti uno tra i più comuni è senza alcun dubbio il mal di testa.

Se i certi casi questo può dipendere dal cambiamento ormonale o da fattori che è sempre molto importante indagare, non va dimenticato che in alcuni casi la causa può essere dovuta all’interazione con un alimento specifico che è il pompelmo,

Pillola e pompelmo: cosa c’è da sapere a riguardo

Quando si assume la pillola anticoncezionale, che si tratti di un metodo per avere rapporti tranquilli che di una cura per l’endometriosi o altre patologie, è sempre bene sapere che in molti casi c’è un frutto che non andrebbe mai assunto.

Si tratta del pompelmo i cui effetti sono tali da poter causare forti emicranie e, nella peggiore delle ipotesi, anche dei problemi ai reni. Ciò è dovuto al fatto che questo frutto (indipendentemente che lo si assuma sotto forma di succo o o a spicchi) tende ad interagire con la pillola.

Un effetto che a dirla tutta ha anche con altri farmaci e che è quello di aumentarne la biodisponibilità nell’organismo. Al contempo, la sua assunzione inibisce alcuni enzimi che servono alla trasformazione dei farmaci. Cosa che comporta un aumento del concentrato del farmaco nell’organismo e i conseguenti effetti collaterali che sono emicrania, problemi gastrointestinali, cardiopatie e nefropatie.

Un aspetto che rende molto importante l’attenzione riguardo a ciò che si mangia e, nel caso della pillola, al pompelmo che sarebbe preferibile evitare o consumare in piccole quantità e possibilmente non sotto forma di succo.

Ricordiamo che in caso di problemi con il pompelmo è meglio far attenzione anche all’assunzione del pomelo che come ben sappiamo è un vero e proprio antenato del frutto e per questo molto simile sia in fatto di proprietà che di effetti benefici e negativi.

