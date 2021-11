Aldo Montano e Alex Belli ai ferri corti: il pubblico non perdona e premia Lui

Aldo Montano e Alex Belli sono ai ferri corti al Grande Fratello Vip. Il pubblico però non perdona e premia soltanto Lui!

Aldo Montano e Alex Belli sono senza dubbio due dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

I due, all’inizio di questo percorso, avevano instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e sembravano essere davvero molto legati tra loro, ma durante l’ultima diretta su canale 5 le dinamiche tra loro sono drasticamente cambiata. In quanto, dopo una “soffiata” di Gianmaria Antinolfi, Alex ed Aldo hanno litigato.

L’attore ha accusato lo sportivo di non esporsi e di non mettersi mai in gioco, mentre quest’ultimo replica affermando di essere molto deluso da lui in quanto lo ritiene una persona falsa. Lo scontro tra i due è degenerato. Tant’è che nelle scorse ore hanno sfiorato la rissa la casa del Grande Fratello Vip.

I concorrenti, senza alcun dubbio, hanno diviso il pubblico del piccolo schermo e della rete e per questo motivo siamo curiosi di sapere che cosa ne pensa di quanto sta accadendo nel reality show di canale 5 e sui nostri social abbiamo chiesto loro di schierarsi: Team Alex Belli o Aldo Montano?

LEGGI ANCHE: GF VIP 6: scopriamo il look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Lite Alex Belli e Aldo Montano al GF Vip: il pubblico sceglie Lui

Prima di proseguire con la lettura, ci teniamo a specificare alcuni importanti passaggi. Abbiamo chiesto sì l’opinione degli utenti della rete sui nostri account social, ma questo sondaggio è nato con l’unico scopo di intrattenerli e non vuole certamente schierarsi a favore di uno o dell’altro concorrente, anzi.

Il risultato è stato selezionato in base ad una media dei voti e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo. Specificato questo, vediamo che cosa hanno votato gli utenti del web.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Giulia e Pierpaolo spodestati: a gran sorpresa arrivano Loro!

Il pubblico della rete che ha partecipato al nostro sondaggio su Instagram si è schierato nettamente dalla parte di Aldo Montano, stroncando l’atteggiamento di Alex Belli. L’ex stella di Centovetrine non sembrerebbe averli convinti, in quanto pensavano che tra loro ci fosse davvero un bel rapporto e si aspettavano che determinate cose gliele dicesse di persona. Senza che Montano lo scoprisse attraverso alcuni rvm tratti dai suoi confessionali.

Il loro rapporto, purtroppo, sembrerebbe essere arrivato al capolinea e senza alcun dubbio Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì sera del GF Vip, considerato che questo argomento sta conquistando milioni di italiani, ne parlerà dell’argomento e chissà che magari non riesca a far trovare loro un punto di incontro e a recuperare l’amicizia che avevano un tempo.