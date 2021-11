Mascara che sbava: astuzie top per evitare che accada in autunno

Mascara che sbava? Ecco le astuzie formidabili per evitare imprevisti in autunno, con pioggia, freddo e umidità. Ecco tutti gli step da seguire per uno sguardo magnetico.

I trucchi sono i migliori alleati di bellezza, basta utilizzarli nelle giuste quantità e applicarli sapientemente per nascondere le imperfezioni. Lo sanno bene tutte le donne che non hanno un incarnato proprio perfetto; primer, fondotinta, cipria e blush possono fare miracoli, regalando l’effetto di un colorito più sano.

Discorso simile per le labbra: sottili, all’ingiù o, addirittura, asimmetriche, possono essere armonizzate con un buon contouring e la nuance di rossetto giusta. Anche gli occhi sono un biglietto da visita fondamentale per la sensualità femminile. Un makeup fatto bene rende lo sguardo magnetico e incredibilmente sexy!

Tra i prodotti must have per il trucco occhi c’è il mascara. Allungante, curativo, volumizzante, incurvante, colorato, ce n’è uno per ogni esigenza specifica. Ma, al di là delle varie tipologie, la domanda più comune è: come evitare che sbavi?

Il problema, infatti, non si pone solo in estate con il caldo. Anche le giornate autunnali con pioggia, freddo e umidità mettono a dura prova la buona tenuta del mascara. Vediamo insieme quali sono le furbizie per evitare che sbavi o faccia grumi, in qualsiasi periodo dell’anno.

Mascara che sbava: le astuzie infallibili per farlo durare di più

Il mascara sbava sempre e comunque: accade se corri, se ridi, se piangi. Persino quando non fai nulla di particolare, dopo qualche ora le ciglia non sono più corpose.

A tutto questo, aggiungi pure le giornate autunnali con pioggia, freddo e umidità; è tutto più complicato! Dunque come far durare a lungo il mascara? La risposta è tutta in alcuni consigli e astuzie formidabili. Facciamo il punto insieme!

LEGGI ANCHE –> Struccare il mascara: ecco come dovresti farlo per non rovinare le ciglia

Incurva le ciglia – E’ uno step fondamentale per avere ciglia sempre al top. Non basta semplicemente applicare il mascara per avere uno sguardo più sexy! La prima cosa da fare è dare una forma alle ciglia, usando un piegaciglia in metallo oppure uno elettrico. Se vuoi che il mascara duri di più soprattutto nella giornate piovose, allora non stratificarlo troppo. Se ti accorgi di aver esagerato, rimuovi l’eccedenza con uno scovolino pulito; Usa il primer – E’ un alleato prezioso se desideri che il mascara si mantenga bene più a lungo. Scegline uno a base di vitamine A, C ed E, passalo sulle ciglia per nutrirle e uniformare la loro superficie, dopodiché applica il mascara, senza insistere troppo sulle punte. Il primer fisserà il mascara che, di conseguenza, non sbaverà. Scegli un waterproof – Un mascara di questo tipo ti assicura una resa impeccabile, a prova di intemperie. Resiste benissimo alla pioggia e all’umidità! Di mascara waterproof ne esistono di diversi tipi: volumizzante (per dare corpo a ciglia fini o rade), incurvante (per dare più slancio allo sguardo), allungante (per rendere le ciglia lunghe valorizzando lo sguardo). Scegli quello più adatto alle tue esigenze! Sciogli i grumi – Il mascara deve avere una buona consistenza. Se ti accorgi che si sono formati dei grumi, prima di applicarlo sulle ciglia fai così: immergi il tubetto in un bicchiere d’acqua calda e lascialo così per 2-3 minuti. Dopodiché apri il mascara, assicurandoti di compiere dei movimenti circolari e non di estrarre lo spazzolino dall’alto verso il basso, e applicalo sulle ciglia.

Queste sono alcune piccole furbizie per avere ciglia sempre impeccabili a prova di selfie. E non è poco se pensi che il Natale si avvicina e sicuramente farai tantissime foto. Quindi, fatti furba e correggi le cattive abitudini in fatto di make up occhi, se ne hai.

A quanto finora detto, vogliamo aggiungere qualche piccolo consiglio per conservare bene il mascara. Ricorda che, questo cosmetico, non ama l’umidità. Quindi, in teoria, il bagno non è il posto migliore, meglio un ambiente asciutto. Una volta aperto il tubetto, puoi usarlo al massimo per sei mesi; ovviamente chiudilo bene dopo ogni utilizzo.

Infine, ricorda di ripulire bene il mascara dopo averlo utilizzato; devi togliere tutti gli eventuali residui, sia dal pennello (anche con dell’acqua calda e una salvietta) che dal collo del barattolo. Se fai così, non si formeranno grumi!