Hai la lingua bianca? Ecco da cosa dipende e come rimediare

La lingua bianca è un problema che può dipendere da cause diverse. Scopriamo le più importanti e come rimediare.

La lingua è da sempre uno degli organi la cui osservazione può indicare patologie in atto. Attraverso il colore e altre caratteristiche che il medico è solitamente in grado di riconoscere si può infatti riconoscere una condizione di malessere che può portare ad indagini importanti al fine di definire cosa sta disturbando l’organismo.

Questo problema può riguardare tutti e a qualsiasi età ma sembra avere un’incidenza maggiore nella popolazione femminile. Cerchiamo quindi di capirne le principali cause e i possibili rimedi da mettere in pratica.

Lingua bianca: le cause principali e come rimediare quando si presenta

Avere una lingua bianca significa presentare un colore molto pallido della stessa o, cosa ancor più comune, avere una sorta di patina biancastra che riveste l’intera lingua.

Un sintomo che non andrebbe mai sottovalutato in quanto può sottintendere diverse patologie.

Tra le più note ci sono:

Il reflusso gastroesofageo

I problemi al fegato

Un sistema immunitario carente

La cattiva digestione

Uns dieta squilibrata

Lo stress

La candida orale

Una volta davanti al problema è quindi molto importante cercare di comprenderne l’esatta origine al fine di trovare una soluzione che, in base al tipo di problema, può essere rappresentata dal cambio di alimentazione, dall’assunzione di vitamine o da altre cure che andranno valutate insieme al proprio medico curante.

Andando alle possibili soluzioni, da un punto di vista puramente estetico si può provare a spazzolare la stessa con maggior cura e con un pulisci lingua in grado di pulire per bene tutta la zona. Si può bere di più per mantenersi idratati al punto da giovare anche ai villi presenti sulla lingua e responsabili del suo aspetto.

Si può cercare di curare al meglio la dieta al fine di dare all’organismo eventuali vitamine delle quali è carente. Andando ai rimedi naturali possono rivelarsi utili gli sciacqui a base di acqua e bicarbonato, l’oil pulling, i risciacqui con aloe vera e l’assunzione di aglio a crudo.

Si tratta però solo di rimedi momentanei e che non possono né devono in alcun modo evitare l’indagine medica. Motivo per cui quando ci si accorge del problema è molto importante chiedere subito un consulto al proprio medico di base. Agendo per tempo, infatti, anche i risultati arriveranno prima.