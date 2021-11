Sopracciglia all’ultimo grido: scopri come ottenere le bushy brows

Sopracciglia all’ultimo grido: hai mai pensato di ottenere delle bellissime bushy brows? Sono quelle a forma di cespuglio, realizzate a regola d’arte. Scopri subito di più!

Sei alla ricerca di nuovi spunti per il tuo cambio look autunnale? Stanca del solito make up? Se la risposta è sì, tranquilla, puoi fare molto per costruire la tua nuova immagine, ma devi partire sempre dagli occhi!

In particolare, devi puntare sulle sopracciglia, che fanno da cornice a tutto il viso, conferendo più intensità allo sguardo.

Dritte, curve, ad arco morbido o alto oppure all’insù, le sopracciglia sono protagoniste di ogni make up. Ma, prima di uniformarle con la matita oppure con l’ombretto, è importante definirle alla perfezione.

Le sopracciglia si scolpiscono in base alla forma del viso; questa è la regola basilare. Facciamo un esempio: se hai un viso oblungo (cioè allungato), le tue sopracciglia dovranno essere folte, con un angolo definito verso l’esterno.

Per quest’autunno c’è un nuovo trend da seguire: le bushy brows! Sono le sopracciglia folte, piene e spesse, ideali se desideri un bellissimo effetto naturale. Addio quindi all’arco perfetto! Ora vanno di moda le sopracciglia volutamente spettinate. Vediamo insieme come si ottengono e, magari, facci un pensierino!

Sopracciglia all’ultimo grido: spopolano le bushy brows!

Desideri delle sopracciglia all’ultimo grido? Il trend del momento sono le bushy brows! Sono perfette per ritrovare uno sguardo più intenso e seducente. Stiamo parlando delle sopracciglia a ‘cespuglio’, folte, spesse e un po’ scompigliate, ideali per un effetto fresco, genuino e incredibilmente più cool!

Per l’autunno-inverno 2021 dimentica le sopracciglia ‘perfette’ ad effetto tatuaggio e lasciati conquistare dalle bushy brows. Se parti con una base già abbastanza folta, sarai più avvantaggiata nell’ottenere questo tipo di sopracciglia. Se, invece, la tua base è sottilissima, ci impiegherai più tempo.

Vediamo insieme come avere delle meravigliose bushy brows, step by step.

Pettina le sopracciglia verso l’alto – Così da definire l’arco e far sì che l’occhio diventi protagonista. Fatto questo, sfuma un po’ di correttore verso l’interno delle sopracciglia, così da renderle più luminose; Passa a riempirle – Partendo sempre dalla metà dell’occhio, per ottenere un effetto più tridimensionale. Per il riempimento, puoi utilizzare uno di questi prodotti: matita, ombretto (sempre di un colore molto vicino a quello delle tue sopracciglia) o mascara. Puoi usare le dite, se hai già una certa dimestichezza, oppure un pennello angolato. L’importante è pressare bene per avere un riempimento perfetto; Fissale con uno scovolino – E’ l’ultimo step! Ti consigliamo di spruzzare sullo scovolino un po’ di lacca, gel o qualsiasi altro prodotto che possa andare bene. L’importante è che le tue bushy brows non risultino alla fine troppo scure. Con questo ultimo passaggio potrai uniformare il riempimento e armonizzare il colore, eliminando eventuali grumi.

Le bushy brows sono una valida alternativa al microblanding, che usa invece il pigmento per la definizione. Il limite delle sopracciglia tatuate consiste nel fatto che il colore, con il tempo, tende a sparire. Ne consegue, quindi, che c’è bisogno di ritocchi continui. Insomma, c’è un dispendio di tempo e denaro!

Ma anche utilizzare ceretta e pinzetta, alla lunga, può risultare fastidioso. Si diventa un po’ schiave della ricrescita dei peli. Inoltre, a causa dei mille impegni quotidiani, non sempre avanza del tempo per mettersi davanti allo specchio e sistemare le sopracciglia. Molto meglio farle crescere e portarle un po’ spettinate, per uno sguardo più profondo e sexy.

Per avere delle bushy brows ancora più belle, puoi ricorrere alla laminazione. Funziona un po’ come un trattamento alla cheratina ma per le sopracciglia. Serve a far sì che i peli si trovino tutti nella stessa direzione.

In altre parole, si tratta di una sorta di ‘lifting’ ai peli. Sono tante le celebrities che stanno ricorrendo a questo tipo di trattamento; si vocifera che lo abbia scelto anche la duchessa di Cambrige, Kate Middleton.

Se vuoi avere sopracciglia impeccabili ma sei stanca di ceretta e pinzetta, ora sai che c’è una fantastica alternativa e si chiama bushy brows.

Puoi ottenerle in poco tempo e il tuo look sarà più fresco e sbarazzino, fidati di noi!