Borse sotto gli occhi addio con l’impacco a base di miele e bicarbonato

Borse sotto gli occhi? Non sarà più un problema eliminarle con l’impacco a base di miele e bicarbonato. Si prepara in pochi minuti e i risultati sono visibili già dopo la prima applicazione.

Uno sguardo fresco e vivace ringiovanisce. Ma non è sempre facile averlo così perché molti fattori incidono negativamente tra i quali stress, ansia, preoccupazioni, poche ore di sonno per notte e cattive abitudini alimentari.

Tra gli inestetismi più temuti dalle donne ci sono le borse sotto gli occhi, da non confondere con le occhiaie. Le prime, si presentano come gonfiore.. Le seconde, invece, sono aloni scuri che compaiono nell’area sotto la palpebra inferiore. I due inestetismi possono anche manifestarsi insieme.

L’avanzare dell’età è uno dei motivi principali della comparsa delle borse sotto gli occhi. La pelle del contorno occhi è più esposta all’invecchiamento fisiologico, perde tono, elasticità e tende a rilassarsi. In alcuni casi più rari, però, le borse possono essere causate da alcune patologie come: congiuntivite, ipotiroidismo, problemi epatici o renali.

In commercio si trovano tanti prodotti che aiutano a risolvere il problema, in tutto o in parte. I migliori sono quelli a base di acido ialuronico, collagene e peptidi. Gli amanti del fai da te possono provare anche alcuni rimedi della nonna; tra quelli più efficaci c’è l’impacco a base di miele, bicarbonato e camomilla. Vediamo insieme come si prepara.

Borse sotto gli occhi: impacco miele e bicarbonato (più massaggio)

Stanca delle borse sotto gli occhi? Le hai provate quasi tutte senza grossi risultati? Non disperare, puoi sempre ricorrere all’impacco a base di miele, bicarbonato e camomilla. E’ un rimedio delle nonna molto efficace per rilassare la zona del contorno occhi. Scopriamo insieme la ricetta originale.

LEGGI ANCHE –> Occhiaie: è il rossetto aranciato il segreto per nasconderle in modo impeccabile

INGREDIENTI: 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 infuso di camomilla.

PROCEDIMENTO:

Prepara un infuso di camomilla, utilizzando un solo filtro; Lascialo nell’acqua calda per 2-3 minuti e, poi, toglilo. Da parte, in una ciotola di vetro, unisci il miele al bicarbonato (entrambi nelle quantità di un cucchiaio); Amalgama bene i due ingredienti e aggiungi a piccole quantità la camomilla, quel tanto che basta per ottenere un preparato dalla consistenza facile da stendere ma non troppo liquida; Con un dischetto di cotone idrofilo stendi l’impacco sulle borse, massaggiando delicatamente dall’angolo dell’occhio verso l’esterno e viceversa; Lascia in posa per circa 10 minuti, dopodiché lava il viso e applica il cosmetico che usi di solito.

Risultato: le borse sotto gli occhi risulteranno più attenuate già dopo la prima applicazione. Puoi ripetere il trattamento 1-2 volte a settimana, a seconda delle necessità. Ne parlavamo poc’anzi: il massaggio è fondamentale! Aiuta a riattivare la microcircolazione e a sgonfiare la zona del contorno occhi.

Ma non è tutto: ci sono altre buone pratiche da seguire, se vuoi davvero risolvere il problema. Va bene fare l’impacco e massaggiare durante l’applicazione ma cerca anche di riposare di più per avere un viso più rilassato. Dovresti dormire almeno tra le 7 e le 9 ore a notte.

Tieni conto che le borse sotto gli occhi possono essere causate anche da un ristagno di liquidi. In questo caso, la scelta migliore è dormire su un cuscino un po’ più alto oppure con la schiena appoggiata alla testiera del letto. In entrambi i casi, si contribuisce al drenaggio della zona perioculare.

Proteggere il viso dai raggi solari è un’altra buona abitudine. Cerca di usare occhiali da sole con lenti di ottima qualità, per prevenire il fotoinvecchiamento della pelle, una delle cause delle borse sotto gli occhi.

Un ultimo consiglio: non sottovalutare gli impacchi freddi fatti solo con l’acqua o con sostanze naturali. Aiutano a sgonfiare le borse sotto gli occhi! Puoi preparare in casa un pesto a base di menta e aloe vera, applicarlo sulle zone interessate e lasciarlo agire per circa 10 minuti. La sensazione di ‘leggerezza’ sarà immediata!

Come vedi i trattamenti di bellezza non mancano! Scegli quello che più ti piace e inizia da subito.

Le borse sotto gli occhi si attenueranno e ritroverai uno sguardo più fresco e vivace. Rimarrai soddisfatta, fidati di noi!