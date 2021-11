Il crollo di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021

By

Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello Vip 2021 dopo la decisione di Manuel Bortuzzo di mettere un punto definitivo alla loro conoscenza.

L’amore, il sentimento più bello, può regalare gioie ed emozioni indescrivibili, ma può fare anche molto male. E’ quanto sta accadendo a Lucrezia Selassiè, detta Lulù, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Nella casa di Cinecittà, Lulù ha legato con Manuel Bortuzzo. Tra i due era iniziata una conoscenza naturale, ma l’atteggiamento onnipresente di Lulù aveva portato Manuel, desideroso di avere dei momenti e degli spazi suoi, ad allontanarsi.

Lulù, seppur con fatica, aveva accettato la decisione di Manuel il quale, dopo qualche settimana, è tornato sui propri passi riprovando, così, ad avere un rapporto con lei. Lulù e Manuel hanno così trascorso le ultime settimane sereni e felici scambiandosi baci, abbracci, sorrisi e trascorrendo del tempo tra loro e in compagnia degli altri concorrenti. Lunedì 8 novembre, però, durante la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manuel ha ricevuto una lettera dalla mamma che metteva in evidenza alcuni atteggiamenti sbagliati di Lulù cambiando radicalmente la situazione.

Lulù Selassiè: dalla felicità con Manuel Bortuzzo al crollo al Grande Fratello Vip 2021

La lettera della mamma di Manuel Bortuzzo ha immediatamente preoccupato Lulù Selassiè che, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini, aveva espressamente chiesto a Manuel se le parole della mamma avrebbero inciso sul loro rapporto. Manuel ha rassicurato Lulù tranquillizzandola e ribadendo che, per lui, non sarebbe cambiato nulla. Lucrezia si è così lasciata andare dichiarando a Manuel di essersi innamorata. Una dichiarazione che ha fatto fare un passo indietro a Manuel che non provando gli stessi sentimenti ha voluto preservare Lucrezia dicendole di “voler proteggere” quello che c’è tra loro.

LEGGI ANCHE—>Ballando con le stelle, dopo la delusione il trionfo: successo inaspettato

Il martedì mattina, però, l’atteggiamento freddo e distaccato ha spinto Lucrezia a cercare un nuovo confronto durante il quale Manuel ha riibadito nuovamente di non avere problemi con lei esortandola, però, a lasciargli spazi e tempo per se stesso. Una richiesta che Lulù non è riuscita a rispettare fino al litigio furioso che hanno avuto nella camera privata che il Grande Fratello ha messo a disposizione di Manuel.

LEGGI ANCHE—>Miriana Trevisan e il dramma della malattia: così l’ha sconfitto

‘Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei e questa è la dimostrazione che io non posso avere una donna del genere al mio fianco’

‘Ti prego mi devi ascoltare io non voglio che finisce così male’ Si sta veramente superando ogni limite. STOP #gfvip pic.twitter.com/LHLM824zO1 — Saretta (@saralicusato98) November 12, 2021

“Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei e questa è la dimostrazione che io non posso avere una donna del genere al mio fianco. Ti prego mi devi ascoltare io non voglio che finisce così male”, ha sbottato Manuel mentre Lucrezia, di fronte alla risolutezza di Bortuzzo, non ha trattenuto le lacrime.