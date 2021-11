Ballando con le stelle, dopo la delusione il trionfo: successo inaspettato

Ballando con le stelle è tornato sul piccolo schermo degli italiani, ma chi è il concorrente preferito dal pubblico della rete?

Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che Rai 1 ha scelto di puntare da anni su questo format e sulla conduzione di Milly Carlucci.

Quest’anno, in particolar modo, il cast è molto ricco e variegato, ma purtroppo ci sono stati non pochi problemi a causa della pandemia. In quanto alcuni concorrenti sono rimasti bloccati perché in contatto con persone positive o perché hanno scoperto di aver contratto il virus, ma nulla di tutto ciò ha mai fermato la grande macchina di Rai 1.

Per questo motivo, oltre alle varie complicazioni, ci è venuto spontaneo curiosare insieme agli utenti della rete per provare a comprendere quale dei tanti personaggi scelti ha fatto breccia nel loro cuore. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social chiedendo loro di votare il loro concorrente preferito di Ballando con le stelle e i risultati non si sono di certo fatti attendere.

Chi è il concorrente preferito di Ballando con le stelle 2021

Prima di svelare la classica completa, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito al percorso dei concorrenti di Milly Carlucci.

La seconda è che le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti, sia in positivo che negativi, e trovate tutte le relative percentuali alla fine di questo articolo. In questa classifica, tra l’altro, non troverete tutti i concorrenti di quest’anno, ma soltanto una parte in quanto questo sondaggio è stato diviso in due parti e la seconda la troverete online nei prossimi giorni. Precisato ciò, vediamo subito chi ha fatto breccia nel cuore degli utenti della rete!

All’ultimo posto di questa classifica troviamo un pari merito. In quanto il pubblico della rete ha dato il minor numero di preferenze a due concorrenti. Stiamo parlando di Fabio Galante e Valerio Rossi Albertini. Purtroppo le loro esibizioni non hanno colpito i telespettatori che hanno scelto di posizionarli in fondo a questa classifica.

Poco più in alto di loro troviamo invece la cantante Mietta, che sabato dovrebbe tornare a gareggiare dopo essere guarita del virus che ha contratto durante le scorse settimane. Al quarto posto, invece, troviamo un suo collega che ha scelto di abbandonare il programma a poche puntate dal suo inizio. Stiamo parlando ovviamente di Al Bano, mentre al terzo posto, medaglia di bronzo, per Alvise Rigo.

I primi due posti sono occupati da due donne forti. Al secondo c’è l’attrice Valeria Fabrizi, mentre al primo stravince Arisa, che dopo una delusione da parte del pubblico di non rivederla ad Amici, ha saputo incantare a suon di passi di danza.