È stata una star di Ballando con le stelle: oggi ha una vita da mamma

Vi ricordate di Martina Pinto? Era una star di Ballando con le stelle ed oggi è una mamma felice.

Martina Pinto è un’attrice che si è fatta notare, tra le altre cose, per aver partecipato a Ballando con le stelle vincendo la super coppa e diventando a tutti gli effetti una star del programma.

Appassionata da sempre di recitazione ha prestato il volto a personaggi diversi sia per la tv che per il grande schermo. Un lavoro che ha poi deciso di lasciare per dedicarsi ai social e ad una vita tutta nuova da dedicare alla famiglia

Scopriamo quindi come vive oggi e com’è la sua vita da neo mamma più che innamorata della sua bambina.

Martina Pinto e la vita da ex star di Ballando con le stelle a mamma a tempo pieno

Il nome di Martina Pinto è ben conosciuto sui social dove l’attrice ha deciso di proseguire la sua carriera cambiando decisamente rotta ma godendo comunque di una certa notorietà.

Dopo una serie infinita di fiction tra cui ricordiamo in ordine sparso “Don Matteo”, “Distretto di polizia 5”, “Carabinieri 7”, “R.I.S. 4”, “Incantesimo 6”, “Caterina e le sue figlie”, “Le tre rose di Eva” e film come “Grande Rosso e Verdone” o “Una canzone per te”, Martina Pinto ha infatti cambiato del tutto la sua vita della quale oggi si dice più che felice.

Sposata con Alessandro Poggi, di recente, la Pinto è diventata mamma della piccola Polly che ha ovviamente presentato subito sui social ammettendo di non avere occhi che per lei.

Inutile dire che le foto con la bambina sono subito state inondate di like e di commenti entusiastici e ricchi di congratulazioni. Testimonianza di come la vita dell’attrice, pur essendo cambiata parecchio, non manca ancora oggi dell’affetto dei suoi fan.

Oggi, infatti, Matina Pinto è una mamma più che felice. Vive lontana dagli schermi e si occupa della gestione dei social dove fa promozione mostrando anche alcuni momenti della sua vita di mamma. Una vita felice che l’attrice non smette mai di decantare con gioia.