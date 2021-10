Da Miss Italia all’Isola dei Famosi: oggi, a 48 anni, è così

By

Da Miss Italia all’Isola dei Famosi ha fatto parte dei programmi tv più importanti: ora però ha cambiato drasticamente vita.

Miss Italia, fin dai suoi esordi, si è sempre rivelato essere un prestigioso trampolino di lancio per molte celebrità nostrane. Basti pensare che perfino Sophia Loren, che non vinse durante il corso della sua partecipazione, ha esordito proprio su quella passerella, ma non è di certo stata l’unica. Molte, infatti, hanno iniziato da lì costruendo passo dopo passo la loro carriera nel mondo del piccolo e grande schermo.

Tra queste è impossibile non menzionare, oltre a Manila Nazzaro (attualmente impegnata con il Grande Fratello Vio), Miriam Leone, Cristina Chiabotto, ma anche Arianna David che dopo l’esperienza al concorso di bellezza più famoso del piccolo schermo nostrano si è fatta strada in tv, partecipando non solo all’Isola dei Famosi ma anche a diversi salotti televisivi, ma di che cosa si occupa oggi?

Arianna David: com’è cambiata la sua vita dopo Miss Italia

Arianna David, dopo aver vinto la fascia di più bella d’Italia a Miss Italia, ha preso parte a numerosi progetti televisivi. Tra i più significativi ricordiamo l’esperienza all’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Purtroppo però sembrerebbe non avere bellissimi ricordi legati a quel momento. Il motivo?

Come riportato da Spettacoli Tiscali, Arianna fece notare la differenza che c’è tra questo tipo di format, dove non sei in onda 24 ore su 24, e il Grande Fratello, dove si viene costantemente riprese. Questo comporta che il pubblico da casa non vede realmente tutto quello che accade, ma un copia e incolla creato dalla regia, che può cucirti addosso un personaggio molto amato oppure molto odiato dai telespettatori.

Dopo quell’esperienza, Arianna è diventata un’opinionista nei salotti televisivi. In particolar modo di Mattino 5 dove ha commentato tutta la passata edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, quella che ha visto Tommaso Zorzi trionfare, ma non solo. Ha preso parte anche all’ultima stagione di Live Non è la d’Urso, prima che Mediaset ne ufficializzasse la chiusura, sempre nelle vesti di opinionista.

Arianna, oltre alle recenti apparizioni televisivi, si gode la sua vita da mamma e spesso sui suoi profili social condivide attimi provenienti dal suo quotidiano, dove mostra anche i suoi amatissimi amici a quattro zampe.

Arianna David dopo Miss Italia ha preso parte a numerosi progetti televisivi e non è detto che la rivedremo ancora una volta sul piccolo schermo e perché no, magari proprio all’interno del cast della casa più spiata d’Italia, visto che aveva citato il format facendone un paragone con L’Isola dei Famosi.