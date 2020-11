Arianna David a Mattino 5 ha raccontato l’incubo dello stalking che ha vissuto, rivolgendo un pensiero speciale alla Panicucci.

Mattino 5, durante la diretta di oggi, è tornato a parlare delle violenze subite da Arianna David. L’ex Miss Italia ha confidato di essere stata vittima di stalking da parte di un ex compagno, che ha fatto su di lei non solo un tipo di violenza psicologica ma anche fisica.

Qualche giorno fa, infatti, Arianna aveva confidato che il suo stalker aveva provato ad investirla e che nessuno dei passanti si era degnato di aiutarla, anzi. Alcuni erano perfino divertiti nel vederla scappare dal suo aggressore.

Arianna oggi ha trovato la forza di raccontare nello specifico il dramma che ha vissuto e di come la collaborazione, iniziata qualche anno fa, con Federica Panicucci l’abbia aiutata a vivere meglio. Di come il lavoro le abbia dato una spinta per credere maggiormente in se stessa, visto che il suo ex non faceva altro che sminuirla ad ogni occasione, marciando anche sugli obiettivi lavorativi che non riusciva a raggiungere.

“Mi diceva che ero una fallita, che ero brutta, che non volevo niente” ha confidato Arianna. “Era una violenza anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico” ha proseguito l’ex Miss Italia visibilmente scossa. “Volevo ringraziare anche te Federica, dandomi l’opportunità di lavorare mi hai salvata ha ammesso la David.

“Non lo dico tanto per, grazie a te sono più sicura di me stessa ed ho una maggiore consapevolezza“ ha rivelato. “Qui da te ho trovato una vera e propria famiglia e non lo dico tanto per dire. perché negli ambienti televisivi non è sempre così tutt’altro” ha aggiunto. “Anche con Biagio, è diventato un amico molto importante di me” ha confidato, facendo riferimento a D’Anelli, anche lui opinionista del programma.

Arianna David a Mattino 5 ci ha tenuto a ringraziare la padrona di casa per averle dato la possibilità di rinascere. Federica Panicucci è rimasta colpita dal suo toccante racconto e l’ha ringraziata affinché molte donne possano prendere forza e spunto dalla sua storia.

Arianna David vittima di stalking, lo sfogo a Mattino 5: “Avevo paura”

Arianna David, prima di ringraziare Federica Panicucci a Mattino Cinque per la possibilità che le ha concesso, ha raccontato al fedele pubblicato di Mediaset per quale motivo non ha deciso il suo ex compagno che praticava violenza su di lei, invitando le altre donne a non fare lo stesso.

L’ex Miss Italia ha svelato che aveva paura che lui potesse fare del male ai suoi figli e a sua madre, per questo motivo ha scelto di tacere. Per lei, tra l’altro, era una situazione di vita anche molto complicata, in quanto si era da poco trasferita a Roma per iniziare una nuova fase e si trovava in un periodo di stallo che sicuramente non ha aiutato a reagire nel migliore dei modi.

“Lui mi ha minacciata anche con una pistola, ma non sapevo se fosse carica o meno” ha raccontato Arianna David vittima di stalking. “Una volta mi sono nascosta per 40 minuti da lui e ho chiamato il marito di una mia amica per aiutarmi. Non mi sono rivolta alla polizia perché avevo troppa paura” ha confidato scossa. “Io ho anche ritirato la denuncia, non ma la sentivo” ha ammesso, ribadendo ancora una volta in studio di non seguire il suo esempio ma di denunciare subito alle autorità competenti.

“Una volta che ero così paralizzata che non riuscivo nemmeno a fare il numero del 112“ ha continuato. “Io avevo iniziato a frequentarlo, ma dopo qualche mese mi ero accorta che non mi piaceva, che c’era qualcosa che non andava e da lì è iniziato il tutto” ha concluso, ammettendo che lei aveva intuito fin da subito che c’era qualcosa in lui che non andava e per questo motivo aveva scelto di bloccare il tutto, ma non si sarebbe mai aspettata un risvolto del genere. Ma fortunatamente l’incubo è finito in quanto lui è stato arrestato.

Arianna David a Mattino Cinque si è aperta come non mai, rivelando che soltanto ora ha scelto di affrontare quest’argomento, nonostante in molti le abbiano chiesto di parlarne, perché si fida della conduttrice e soltanto oggi ha acquistato una sicurezza tale da poterne parlare con il pubblico del piccolo schermo.