Smalto nero: il nuovo nude per l’inverno 2021-2022

Lo smalto nero potrà essere considerato lo smalto ‘must have’ della stagione invernale. Il nuovo nude da sfoggiare che regalerà stile, personalità e ricercatezza. Scopriamo a chi sta bene e come abbinarlo con eleganza.

Lo smalto nero sembra essere ufficialmente il nuovo nude da sfoggiare sia di giorno che di sera, con un outfit casual o con un abito molto femminile. Uno smalto dalla nuance davvero decisa ma come il bianco considerato quasi un ‘non colore’ perfetto dunque da abbinare con diversi look, ideale per qualsiasi tipo di donna, dalla più giovane alla più matura.

Scopriamo tutti i consigli per scegliere lo smalto nero che esalti al meglio le vostre unghie e le vostre mani, qualche idea di copiare e un video tutorial per imparare a realizzare una nail art che vede come protagonista il nero abbinato all’argento perfetta per accogliere la stagione fredda.

Smalto nero: a chi sta bene e come sceglierlo per ogni tipologia di mani e unghie

Applicare dello smalto di colore nero sulle unghie può sembrare una scelta troppo estrema, ma questo colore così particolare nella prossima stagione invernale si veste di nuova consapevolezza, come se la sua forte personalità porti ad annullare la percezione dei toni forti eguagliando la versatilità di un nude.

Le mani in noir saranno percepite come fossero naturali, perfette da abbinare ad un look sofisticato come ad una tuta sportiva super glamour.

A scegliere lo smalto nero dunque potranno essere tutte le donne, dalle giovanissime alle più mature. Una manicure perfetta per chi ha mani piccole e sceglie una forma dell’unghia più allungata, come quella a mandorla sempre molto di moda, e anche per chi ha mani affusolate e lunghe e porta unghie corte e squadrate.

–>>LEGGI ANCHE: Unghie Fluo ancora al top: l’abbinamento preferito di Chiara Ferragni

Smalto nero: come abbinarlo nella nail art

Lo smalto di colore nero sarà protagonista di molte nail art, dalla più semplice in opaco con un’unica unghia glitterata, a quella geometrica dove il nero viene abbinato all’oro o all’argento in modo molto vezzoso e delicato.

La french manicure più glam sarà proprio con l’unghia nude abbinata alla lunetta nera.

Le idee più vezzose di nail art nere da copiare

Ecco alcune immagini di nail art con smalto nero, rubate per voi dalle bacheche di Pinterest!

->>LEGGI ANCHE: Unghie Nude 2021: tutte le raffinate sfumature dell’Autunno

Nail art nera, argento con glitter: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete realizzare una nail art nera e argento resa unica dall’utilizzo dei glitter!