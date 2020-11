Arianna David a Mattino 5 ha svelato di aver messo in guardia Elisabetta Gregoraci su Dayane Mello prima del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci è tornata ad essere una delle protagoniste indiscusse del talk di Mattino 5 dedicato al Grande Fratello Vip, che ieri è andato in onda con la consueta diretta del lunedì sera.

In studio Federica Panicucci non poteva non mostrare quanto accaduto in puntata tra la conduttrice e Dayane Mello. Le due hanno avuto un acceso confronto ed Elisabetta si è lasciata andare ad un amaro sfogo in diretta, in cui ammetteva che non è di certo una colpa aver amato un uomo facoltoso e che questo non deve assolutamente diventare un difetto, in quanto lei deve essere giudicata per la persona che è e non per le sue scelte in ambito sentimentale.

Arianna David, che da sempre si è definita amica della conduttrice anche se alcune conoscenze vicine ad Elisabetta hanno smentito il tutto, ha rivelato che lei prima che quest’ultima entrasse nella casa l’aveva messa in guardia su Dayane anche se non l’aveva mai conosciuta prima ma non le aveva dato di certo una buona impressione. Impressione che, a suo parere, con il corso delle settimane non è stata di certo smentita.

Arianna David aveva messo in guardia Elisabetta Gregoraci su Dayane Mello, avvisandola che si sarebbe rivelata essere un osso duro da combattere e infatti così è stato, ma attenzione perché le rivelazioni dell’ex Miss Italia non finiscono di certo qui.

Arianna David su Elisabetta Gregoraci a Mattino 5: “I nodi vengono al pettine”

Arianna David commenta l’assenza degli amici/parenti di Elisabetta Gregoraci nei programmi per difenderla #Mattino5 pic.twitter.com/7kUmQVzTA6 — Mattino5 (@mattino5) November 17, 2020

Arianna David ha rivelato che durante l’inizio dell’esperienza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip aveva più volte rivelato che Flavio Briatore era ancora innamorato di lei e ne aveva palato durante un’intervista rilasciata a Riccardo Signoretti su Nuovo, ma tutti, comprese delle persone vicine alla conduttrice, l’avevano stroncata, accusandola di raccontare cose che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Oggi l’ex Miss Italia, che di recente ha confidato il suo dolore a Mattino Cinque, ha ammesso di essere felice in quanto Elisabetta ha rivelato che durante il periodo del lockdown Briatore le aveva chiesto di sposarlo di nuovo perché formano una splendida famiglia. In maniera inconsapevole, quindi, la Gregoraci ha confermato le dichiarazioni della David.

“Sono soddisfatta Federica” ha premesso Arianna David a Mattino 5. “Finalmente tutti i nodi vengono al pettine. Sono stata attaccata per aver dichiarato che Briatore era ancora innamorato di lei, invece oggi Elisabetta l’ha confermato!“ ha confidato soddisfatta nell’essersi presa la sua rivincita contro chi l’accusava di essersi inventata di sana pianta alcune notizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Arianna David su Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto anche a chiarire che lei è stata l’unica persona a difenderla dagli attacchi subiti durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, mentre invece tutte le altre persone che si professavano essere sue amiche sono letteralmente sparite dallo schermo.