Matilde Gioli e il dramma che ha cambiato per sempre la sua vita

Matilde Gioli è un’attrice italiana nota per aver recitato in Doc. Nel suo passato, però, cela anche un dramma che l’ha cambiata per sempre.

Chi conosce Matilde Gioli, molto probabilmente ha ben in mente il personaggio da lei interpretato in Doc – Nelle tue mani.

Attrice giovane e amata anche per aver preso pare alla famosa Gomorra, pur avendo iniziato relativamente tardi la sua carriera da attrice è stata in grado di farsi conoscere dal grande pubblico ottenendo tra le altre cose la candidatura al Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista e la vittoria del premio Afrodite come miglior attrice emergente.

Un percorso artistico che farebbe pensare solo a momenti gioiosi ma oltre i quali l’attrice nasconde anche un dramma del passato che le ha cambiato la vita.

Matilde Gioli e il dramma che l’ha cambiata per sempre

Riconosciuta come attrice al punto da ricevere il riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella, Matilde Gioli è sicuramente un’attrice di successo, un successo che deve in particolar modo al ruolo di dottoressa rivestito nella serie Doc – Nelle tue mani.

Nella sua vita apparentemente ricca di positività, Matilde Gioli cela però un dramma che l’ha cambiata nel profondo. Si tratta della scomparsa del padre avvenuta quando aveva solo 55 anni. L’uomo purtroppo era gravemente malato e dopo diverse cure non è riuscito a sopravvivere.

Un dolore vivo che ha coinvolto l’attrice in prima persona portandola a dichiarare che quando muore un genitore qualcosa si spegne per sempre. Un pensiero intriso di dolore ma a cui l’attrice aggiunto anche un pensiero positivo. Ha infatti dichiarato di restare estroversa, positiva e fiduciosa negli altri.

E questo pur restando con il cuore vicino al padre la cui mancanza si fa sentire in diversi frangenti. Uno tra tutti quello che l’ha vista ricevere di recente l’onorificenza dal presidente Mattarella e che l’ha portata a dichiarare che avrebbe tanto voluto vedere l’espressione del padre in un simile momento.

Un dolore che è quindi sempre ben presente, ma che al contempo è anche testimone dell’amore provato per il padre. Genitore al quale si sente tuttora legata e la cui scomparsa ha cambiato in qualche modo la sua vita.