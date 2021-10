Tutti gli accessori più cool da indossare ad Halloween (anche sei hai più di 30 anni)

L’epoca delle streghe sexy è finita (si spera) ecco perché è bene cambiare genere restando nella tradizione americana ma con – decisamente – più stile. Puntare sugli accessori è la soluzione che fa per voi e non ha età. Vediamo come adornare i capelli, quali orecchini non farsi scappare e che bracciali comprare per la sera di Halloween.

Se siete volate appositamente a Parigi, Londra o Ibiza per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno allora avrete sicuramente già pensato ad un outfit letteralmente da urlo. Se però il programma per Halloween è più soft e – o casalingo, allora meglio indossare un look nero chic e stupire gli ignari ospiti con gli accessori che vi proponiamo di seguito. Attenzione però perché potrebbero creare dipendenza ed il rischio è quelli di non volerli più togliere!

Accessori terrificanti e bellissimi per la sera di Halloween

Il cerchietto per Halloween con pipistrelli e tulle nero di Asos Design è davvero unico. Ovvio che a festa finita non è consigliabile portarlo in ufficio ma, per la nostra mission, è l’ideale. Costa 9,49 euro. Allo stesso prezzo esiste anche la variante con corna da diavoletta stilizzate in rodio, già visto ma sempre appropriato.

Il bracciale con charm Zucca di halloween con cappello da mago in argento S925 è uno di quegli accessori che si possono indossare sin d’ora e visto che è simpatico, discreto e sottile, andrà bene proprio per tutte. Ottimo se in match con un outfit basato sugli stessi colori, arancio, nero o grigio antracite. Si trova in saldo a 32,76 euro sul sito ufficiale del brand Gnoce.

Decisamente più romantico, ma si resta sullo stile gotico, Nomination. L’azienda fiorentina nata negli anni Ottanta ha realizzato svariati link (tutti a 25 euro) appositamente per Halloween. Si va dal teschio alla zucca fino alla pietra nera, come un rito, andranno aggiunti al resto del bracciale che, poco ma sicuro, avrete già. Se si vuol restare dolci sognatrici allora il tocco dark del cuore della collana Easy Chic a 69 euro è quello che fa per voi.

Soprattutto se avete intenzione di raccogliere la chioma o di portarla da un solo lato del volto, il consiglio è quello di puntare tutto sugli orecchini. Quello corti oro rosa Skull con teschio e cristallo nero Swarovski di Nina Tra Le Nuvole – che costano solo 33 euro – sono un’ottima scelta che si potrà sfruttare anche in altre serate. Oppure, le più scintillanti, saranno rapite dal modello con stampa di ragno e ragnatela in vendita su Asos.it.

Costano 4,60 euro scontati di ben il 60%!

LEGGI ANCHE: Queste nuove cinture per l’autunno ti faranno impazzire! Scegli la più adatta al tuo stile (chedonna.it)

Come avrete capito, in questa festa, sono bandite le vie di mezzo. O ci si ispira alla supermodella Heidi Klum che con i suoi travestimenti per Halloween ha fatto la storia delle più fotografare ai party Made in U.S.A. (cercate i suoi look spaventosi in Google) oppure si opta per la discrezione comunque intrisa di spirito maledetto. A voi la scelta, l’importante è postare tutto su Instagram!

Silvia Zanchi