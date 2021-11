Miriana Trevisan e il dramma della malattia: così l’ha sconfitto

Miriana Trevisan è una showgirl nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai e per il matrimonio (ormai finito) con Pago. Nel suo recente passato si cela però il dramma di una malattia.

Miriana Trevisan è uno di quei personaggi che il pubblico tende ad amare e a cui si affeziona facilmente. Sempre posata e garbata si è fatta conoscere quando era ancora una ragazzina tramite il programma “Non è la Rai” per poi farsi strada nel mondo dello spettacolo.

La sua vita è stata sicuramente ricca di alti e bassi e spesso al centro dell’attenzione per motivi diversi come il matrimonio (concluso) con Pago e la relazione piuttosto complicata con Nicola Pisu.

Oggi, però, la Trevisan si sta facendo notare anche grazie al Grande Fratello Vip. Eppure nel suo recente passato è stata al centro di un dramma difficile da dimenticare e del quale la showgirl ha parlato con una certa partecipazione mostrandosi commossa al ricordo di quanto vissuto sulla propria pelle.

Mariana Trevisan e il grande dramma della malattia

Sempre allegra e sorridente e con dei modi di fare che la rendono piacevole a tutti, Miriana Trevisan è reduce da un’esperienza davvero drammatica che l’ha colpita nel profondo andando ad intaccare la salute e tante delle sue certezze. Di recente ha infatti dovuto fare i conti con un tumore all’utero che l’ha portata a finire sotto i ferri.

Un vero e proprio incubo che a suo dire l’ha stravolta sia fisicamente che psicologicamente ma sul quale Miriana ha per fortuna avuto la meglio.

Sebbene sia riuscita a sconfiggere quel terribile male mostrandosi coraggiosa ed in grado di guardare sempre in avanti, la Trevisan ha ammesso di averne ancora paura. Sopratutto per il fatto di aver visto la morte in faccia. Un momento che difficilment si può dimenticare.

Certo, oggi la Trevisan è viva e più che mai grata di ciò ma la tensione e la paura provate non sono facili da dimenticare. E di sicuro hanno cambiato il suo modo di intendere la vita e di rapportarsi al resto del mondo.

Cosa che si evince dalla commozione che ha quando ne parla. E da come durante uno dei suoi racconti è scoppiata in lacrime lasciandosi trasportare dalle emozioni legate al momento e ancora più che mai vive.