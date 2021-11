Le migliori app per disegnare e dipingere con lo smartphone

Vuoi creare un’opera d’arte? Ci pensa un’applicazione sul tuo smartphone! Ecco le migliori app per disegnare e dipingere

Sei un appassionato di disegni o di pittura, o di entrambi? Oppure vuoi dedicare un po’ di tempo al fai-da-te e alla salute della tua mente? Oggi non servono necessariamente i pennelli e i colori per esplorare la vostra parte creatività: basta uno smartphone e avere un app per disegnare e dipingere!

Lo smartphone è diventato ormai da tempo un indispensabile tuttofare per noi e per le nostre vite. Oltre ad essere un mezzo che ci permette di comunicare con gli altri è anche un valido strumento di lavoro e di intrattenimento. Anche per disegnare e dipingere!

Le migliori app gratuite per disegnare e dipingere, anche con i bambini

La pittura digitale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni anche grazie alle app per tablet e smartphone che rendono semplice disegnare usando il dito o un pennello sullo schermo touchscreen.

Vale la pena quindi scoprire le migliori applicazioni per disegnare e dipingere su smartphone e tablet Android, per iPhone e per iPad, cercando solo quelle gratuite che abbiano tutte le funzionalità richieste da un software di pittura e che, soprattutto, siano semplici da usare anche per i meno esperti e per i bambini.

Adatte dunque a delle attività ludiche e di divertimento. Scopriamo insieme quali.

Autodesk Sketchbook

Una delle applicazioni più famose quando di parla di software per il disegno è sicuramente Autodesk , celebre soprattutto per AutoCAD, il programma dedicato al disegno tecnico.

Tra i tool sviluppati dalla casa statunitense c’è anche Sketchbook, che ti aiuterà a disegnare su smartphone in maniera più che soddisfacente.

Disponibile gratuitamente sia su Play Store che su App Store, l’applicazione permette di utilizzare tantissimi tipi di pennelli e matite, adatte per tutte le esigenze. Inoltre dispone di tavole di colori davvero dettagliate e di un’interfaccia semplice e pratica da gestire. Una delle migliori app per disegnare e dipingere.

Bamboo Paper

Quest’app trasforma il tuo tablet o iPad in un quaderno cartaceo e cattura le tue idee ovunque, in qualsiasi momento. Utilissima per prendere appunti, creare schizzi e disegnare.

Disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android che per quelli iOS, Bamboo Paper ti permette di:

Creare colori personalizzati : crea una palette di colori personalizzata con 36 campioni di colore.

: crea una palette di colori personalizzata con 36 campioni di colore. Aggiungere foto alle tue note : come se fosse un diario.

: come se fosse un diario. Aggiungere dettagli piccoli e rifiniture : grazie all’innovativa funzione di zoom.

: grazie all’innovativa funzione di zoom. Sviluppare ulteriormente le tue idee : infatti l’app dispone di funzioni extra gratuiti per sincronizzare automaticamente e accedere ai tuoi schizzi e note ovunque, in qualsiasi momento, e su tutti i tuoi dispositivi. Esporta facilmente e condividi le tue idee in diversi formati di file, come .psd, .svg e testo formattato (Rich Text). Collabora a una tela in tempo reale con altri utenti, non importa dove ti trovi.

: infatti l’app dispone di funzioni extra gratuiti per sincronizzare automaticamente e accedere ai tuoi schizzi e note ovunque, in qualsiasi momento, e su tutti i tuoi dispositivi. Esporta facilmente e condividi le tue idee in diversi formati di file, come .psd, .svg e testo formattato (Rich Text). Collabora a una tela in tempo reale con altri utenti, non importa dove ti trovi. Catturare le tue idee con Bamboo Stylus: ossia utilizzando la penna digitale

Drawing Desk

L’ultima app di cui vogliamo parlare oggi è Drawing Desk, un applicazione adatta al disegno per i bambini.

Disponibile sia per Android che iPhone / iPad è una delle app per disegnare e dipingere migliori per realizzare disegni per bambini, schizzi, scarabocchi o colori, a seconda delle opzioni. L’app funziona sia come app di disegno sia come app per dipingere. Inoltre permette di utilizzare l’orientamento orizzontale.

Strutturata in quattro Atelier: da colorare, per bambini, foto e scarabocchio.

Atelier da colorare : contiene oltre 3000 pagine diverse da colorare, con tavolozze dei colori personalizzabili

: contiene oltre 3000 pagine diverse da colorare, con tavolozze dei colori personalizzabili Atelier Bimbi : sono le tele più funky e oltre 10 strumenti per disegnare, tra cui i pennelli con effetto penna, matita, gessetto, evidenziatore, riempimento, glitter, per sfumature e per colori all’acquarello: pennelli per disegnare forme, effetti luccicanti, motivi magici nonché un incantevole effetto bacchetta magica a ogni pennellata. Oltre più di 500 pagine didattiche da colorare e adesivi.

: sono le tele più funky e oltre 10 strumenti per disegnare, tra cui i pennelli con effetto penna, matita, gessetto, evidenziatore, riempimento, glitter, per sfumature e per colori all’acquarello: pennelli per disegnare forme, effetti luccicanti, motivi magici nonché un incantevole effetto bacchetta magica a ogni pennellata. Oltre più di 500 pagine didattiche da colorare e adesivi. Atelier Foto : tanti livelli riorganizzabili per pennelli, scritte e adesivi; aggiungi un po’ di magia e ravviva le foto con il tocco dei nostri pennelli live, l’applicazione di filtri bellissimi e l’aggiunta di cornici. Disegna sulle foto usando diversi strumenti pennello

: tanti livelli riorganizzabili per pennelli, scritte e adesivi; aggiungi un po’ di magia e ravviva le foto con il tocco dei nostri pennelli live, l’applicazione di filtri bellissimi e l’aggiunta di cornici. Disegna sulle foto usando diversi strumenti pennello Atelier Scarabocchio: più di 10 strumenti per gli scarabocchi, quali i pennelli con effetto penna, matita, neon, evidenziatore, acquarello, riempimento e quello a evidenziatore angolare; aggiungi più livelli di testo, immagine, disegno e adesivo. Oltre 250 bellissimi pennelli 3D, figurine e adesivi per perfezionare i tuoi scarabocchi.

