Una Vita Anticipazioni: la vendetta spietata di Genoveva

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 5 al 8 novembre 2021

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe salvo per un pelo, Genoveva vuole vendetta

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Genoveva vuole vendetta nei confronti di Felipe.

Nelle puntate in onda questa settimana di Una vita Laura è in procinto di soffocare Felipe in ospedale, ma appena in tempo Genoveva entra nella camera e la ferma, chiedendole poi di rivelare tutto. Così la Salmeron scopre con rabbia che Javier Velasco è il responsabile delle condizioni di salute di Felipe.

Furiosa per quanto accaduto la donna vorrà chiedere vendetta. Nel frattempo Felicia dice no alla proposta nuziale di Marcos e a quel punto l’uomo propone alla figlia Anabel di tornare in Messico.

Felicia chiede a Camino di partire insieme a lei per Santander, ma la giovane è ancora infuriata con la madre e non vuol saperne!

Un medico dice a Bellita che, per non perdere totalmente la voce, deve farla riposare a lungo.

Antonito è ottimista riguardo al risultato delle elezioni ed è felice delle attenzioni che riceve da tutti i vicini di Acacias. Ramon, però, gli dice di rimanere con i piedi per terra; dopo una piccola discussione, il giovane sviene.