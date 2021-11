Beautiful anticipazioni: una romantica sorpresa cambia tutto

Beautiful anticipazioni americane: tutte le nuove trame per gli episodi in onda su Canale 5 fino al 14 novembre 2021

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: Steffy si svela, nasce una nuova coppia Beautiful anticipazioni: trame al 14 novembre della soap americana Oggi vi vogliamo parlare di importanti anticipazioni direttamente dall’America. La nostra soap americana per queste settimana rivela che Ridge sorprenderà Brooke con una sorpresa romantica.

Arrivano nuove importanti anticipazioni sulle puntate in onda dall’8 al 14 novembre di Beautiful. Secondo le nuove trame ci sarà una svolta molto importante per le trame che vede come protagonisti Brooke, Ridge e Shauna. Inoltre, Eric prenderà un’importante decisione sul suo matrimonio con Quinn.

La protagonista è Shauna, che chiamerà Ridge rivelando l’inganno che lei e Quinn hanno realizzato nei suoi riguardi. Nel dettaglio la donna rivelerà al Forrester di averlo ingannato a Las Vegas per sposarlo. Ridge avrà una reazione esagerata e non riuscirà assolutamente a perdonare Shauna e la allontanerà per sempre. Un’ottima occasione per Brooke. Infatti, l’uomo dopo aver detto a Shauna di non volerla mai più rivedere correrà nuovamente tra le braccia di Brooke in grande stile.

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, Ridge tornerà correndo da Brooke con una splendida sorpresa: rinnovando le promesse matrimoniali a sua moglie e ricoprendo il letto di petali di rose.

Quinn capirà così che il suo piano di far allontanare per sempre Ridge da Brooke e di far avvicinare il figlio del marito all’amica Shauna è andato in fumo per sempre. Ma la sua più grande preoccupazione sarà la reazione di Eric. Il Forrester Senior sarà infatti estremamente furioso con la moglie, tanto da non volerle più rivolgere la parola.