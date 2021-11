Capelli bruciati dalla decolorazione? Prova subito questa maschera pazzesca

Capelli bruciati dalla decolorazione? Con questa maschera 100% naturale sarà più facile rigenerarli in poco tempo. Occorrono soltanto tre ingredienti, peraltro tutti low cost!

Tutte pazze per i capelli! Siamo sempre alla ricerca dell’ultimo trend a cui ispirarci, per sfoggiare un hair look impeccabile. L’autunno è il periodo migliore dell’anno per regalarsi una ‘nuova testa’: basta scegliere il taglio giusto oppure un nuovo colore per sentirsi più belle e sicure.

Nella hair beauty rientrano tantissimi trattamenti; alcuni sono più invasivi di altri. Tra questi, c’è sicuramente la decolorazione. Questa tecnica, consente di schiarire il colore naturale dei capelli di qualche tono attraverso il processo di ossidazione, intervenendo direttamente sulla melanina.

Per un biondo perfetto, quasi sempre si ricorre alla decolorazione. Ma a quale prezzo per la salute della chioma? E’ ormai dimostrato: la decolorazione indebolisce i capelli, che tendono a spezzarsi più facilmente e richiedono, quindi, dei trattamenti ristrutturanti per riparare, in tutto o in parte, i danni fatti.

Tra le buone abitudini c’è quella di tagliare le punte periodicamente, aspettando che i capelli ricrescano dalla radice, andando così a ‘rivitalizzare’ le porzioni ormai compromesse.

Un valido aiuto, però, può arrivare anche dai rimedi naturali. Su siti e blog specializzati si trovano tante ricette facili per preparare a casa maschere e impacchi rigeneranti.

In questo articolo vogliamo proporti un rimedio della nonna davvero superlativo: è la maschera nutriente a base di uovo, miele e olio di oliva. Un toccasana per rigenerare tutte le chiome molto rovinate.

Capelli bruciati dalla decolorazione: prova la maschera all’uovo, olio e miele

Dalla cucina arrivano i migliori alleati di bellezza. Sono ormai note le proprietà benefiche di alcuni alimenti, utilizzati come ingredienti jolly per preparare a casa infusi, impacchi, scrub, maschere e peeling completamente bio.

Per rigenerare i capelli bruciati dalla decolorazione, vale la pena provare la maschera fai da te a base di uovo, miele e olio d’oliva. Si tratta di tre ingredienti low cost che quasi tutte abbiamo in casa. Vediamo insieme come si prepara.

LEGGI ANCHE –> Vuoi capelli nutriti e forti? Ecco il rimedio della nonna da tirare fuori dal cestino!

Gli ingredienti che ti occorrono: 1 uovo,1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di olio d’oliva.

PROCEDIMENTO:

Sbatti il tuorlo d’uovo in una tazza piccola; Aggiungi l’aceto, il miele e l’olio di oliva; Mescola bene tutti gli ingredienti (non devono esserci grumi). Se occorre, di tanto in tanto, aggiungi un po’ di acqua calda; Continua a mescolare fino a quando non avrai ottenuto un preparato a consistenza morbida e cremosa, facile da stendere; Inumidisci i capelli e distribuisci bene la maschera, partendo sempre dalle radici; Per potenziare i benefici di questo impacco, usa della pellicola trasparente per avvolgere i capelli mentre il prodotto è in posa; Lascia agire la maschera per 25-30 minuti. Dopodiché lava i capelli con acqua tiepida abbondante; Prima di passare all’asciugatura con il phon, stendi sulle punte un po’ di siero ristrutturante. Il tuo trattamento di bellezza finisce qui!

Risultato: una chioma più fluente, corposa e luminosa. I capelli danneggiati dalla decolorazione ritroveranno una nuova consistenza al tatto.

Un’altra maschera eccezionale, da provare assolutamente, è quella a base di olio di oliva e aloe vera. Questa pianta ha spiccate proprietà idratanti e rigeneranti e, quindi, può fare la differenza su capelli molto sfibrati.

Prepararla è semplicissimo: ti occorrono 5 cucchiai di aloe vera e 2 cucchiai di olio di oliva. Per applicarla procedi così: stendi il composto su tutta la chioma, partendo dalle radici e arrivando alle punte; lascialo agire per 30 minuti e, poi, risciacqua i capelli e fai lo shampoo come di consueto.

Se dopo la decolorazione i tuoi capelli gridano vendetta, ora sai come intervenire per farli splendere di luce nuova. Questi due rimedi della nonna garantiscono risultati visibili già dopo la primo utilizzo. La maschera va fatta una volta a settimana ma, in presenza di capelli molto rovinati, le applicazioni possono diventare due.

Il consiglio in più: il tempo ideale da lasciar trascorrere tra una decolorazione e l’altra è quello di 4-5 settimane. Quindi, rispetta la tempistica e non esagerare!