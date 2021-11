Era una delle ragazze più amate di Non è la Rai: ecco com’è oggi e cosa fa

Era una delle ragazze di Non è la Rai più amate dal pubblico: oggi, a distanza di tanti anni, ecco cosa fa e come è diventata.

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult degli anni ’90, ha regalato prima la popolarità e successivamente il successo a tantissime ragazze che, oggi, sono attrici e conduttrici tra le più amate dal pubblico. Molte ragazze hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Hanno mosso i primi passi a Non è la Rai artiste come Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo e tante altre.

Tra le ragazze di Non è la Rai c’era anche Francesca Pettinelli che il pubblico amava per il suo sorriso e la sua espressione sempre solare. Mora, con i capelli lunghi e mossi e una grande energia, Francesca entrava nelle case degli italiani insieme alle altre ragazze di Non è la Rai, ma cosa fa oggi Francesca?

Ricordate Francesca Pettinelli di Non è la Rai? Ecco cosa fa oggi

Francesca Pettinelli è sempre stata un vero animale da palcoscenico capace di trascinare tutto il pubblico con la sua musica. Con una grande passione per la musica, dopo Non è la Rai, non ha abbandonato le scene. Ha inciso due brani da solista, Bambola e Non ti amo baby, ed è diventata la voce di diverse band rock.

Ma cosa fa oggi Francesca? A raccontarla è stata lei stessa in un’intervista esclusiva rilasciata al portale Gente Vip.

“Ero una ragazza che amava ballare, cantare, cresciuta guardando “Saranno Famosi” con il sogno di poter frequentare una scuola come quella! Oggi sono una donna, mamma, moglie che ama la sua famiglia e si sente molto amata e quindi infinitamente grata per la gioia che provo ogni giorno”, ha dichiarato.