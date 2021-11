GF Vip, le principesse Selassiè dividono: la scelta ricade su di Lei!

Al GF Vip le principesse Selassiè hanno diviso il pubblico del piccolo schermo e la loro scelta è ricaduta proprio su di lei!

Al GF Vip, inutile negarlo, a catturare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo a causa della loro eccentrica personalità, sono state senza dubbio le tre principesse Selassiè.

Durante il corso di queste settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia, le sorelle hanno preso parte a numerose dinamiche e si sono sempre schierate. Senza mai essere indifferenti di fronte a ciò che accadeva tra le mura della location più famosa del bel paese. Per questo motivo abbiamo voluto chiedere agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social chi tra loro è quella che ha conquistato maggiormente il loro cuore e i risultati non si sono fatti attendere.

Pronti a scoprire quale delle tre principesse Selassiè al GF Vip ha rapito il cuore dei telespettatori?

LEGGI ANCHE: Soleil Sorge, da Miss Italia al Grande Fratello Vip: la straordinaria trasformazione

Le Principesse Selassiè conquistano il GF Vip, ma la preferita è solo Lei!

Prima di svelare la classifica completa, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione degli utenti della rete o denigrare un determinato personaggio.

Le varie posizioni sono state stilate mediante una media di voti positivi e negativi ricevuti e in fondo all’articolo trovare non solo la classifica completa ma anche le relative percentuali. Detto questo, scopriamo subito la classifica dei nostri utenti della rete.

LEGGI ANCHE: Il crollo di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

All’ultimo posto troviamo la più esuberante delle tre principesse della casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Lulù Selassiè, che si è fatta notare durante il suo percorso non solo per la sua spiccata personalità ma anche per la sua cotta, se non meglio dire innamoramento, nei confronti del nuotatore Manuel Bortuzzo. In un primo momento lui sembrava essere piuttosto restio al riguardo, ma durante il corso delle settimane sembrerebbe essersi lasciato andare, e non poco, nei suoi confronti. Che sia davvero amore?

Al secondo posto, invece, troviamo Clarissa Selassiè. La più timida delle tre sorelle si è conquistata il cuore del pubblico probabilmente anche a causa della sua pacatezza. In quanto è colei che si espone di meno. Di conseguenza, al primo posto c’è la maggiore, la porta voce nelle occasioni ufficiali. Colei che è pronta a difendere le sue sorelle ad ogni costo. Stiamo parlando di Jessica Selassiè che ha conquistato la medaglia d’oro in questo sondaggio tutto social.