Soffri di artrite reumatoide? Ecco come aiutarti per lenire il dolore

By

L’artrite reumatoide è un problema che può colpire anche in giovane età e che riguarda in particolar modo le donne. Scopri alcuni rimedi per attenuare il dolore.

Chi soffre di artrite reumatoide sa bene come le cause effettive di questa malattie siano ad oggi ancora sconosciute. Al contempo, anche a livello medico si può fare ben poco e ciò porta a vivere giornate di dolore senza sapere cosa fare.

Per fortuna ci sono alcuni rimedi che possono fornire un valido aiuto e che riescono a contrastare il male aiutando anche a gestire al meglio i movimenti. Scopriamo quali sono i più validi e semplici da attuare al fine di trovare un po’ di sollievo al dolore.

Artrite reumatoide: come contrastarla in modo naturale

Soffrire di artrite reumatoide significa dover sopportare dei dolori molto forti che spesso arrivano a bloccare o a rendere difficili i movimenti.

Sebbene non ci siano ancora delle vere e proprie cure, ci sono però dei rimedi naturali che messi in pratica insieme ad una dieta bilanciata (mantenersi in forma tende ad alleviare i dolori) e ad un’attività fisica in grado di mantenere il più fluidi possibili i movimenti, si possono riscontrare alcuni validi miglioramenti. Ecco, quindi, alcuni dei rimedi considerati più validi.

LEGGI ANCHE -> La pillola ti da il mal di testa? Potrebbe essere colpa del pompelmo

L’olio di pesce. Ricco di Omega 3 è un ottimo disinfiammante nonché amico delle articolazioni. Assumerlo giornalmente può dare quindi un grande sollievo evitando anche la progressione della malattia. Per far si che sia efficace è importante però sceglierne uno privo di mercurio e di altri minerali e quindi processato in modo da risultare puro.

La curcuma. Un altro grande aiuto arriva dalla curcuma una spezia da cucina ricca di curcumina. Questo principio attivo vanta diverse proprietà benefiche tra le quali spiccano quelle antinfiammatorie e positive sulle articolazioni.

Lo zenzero. Un rizoma che fa parte degli aiuti che arrivano dalla natura è lo zenzero. Assumerlo aiuta a ridurre il dolore e pare funzioni in particolar modo proprio su quelli di tipo articolare.

Il tè verde. Un super cibo che disinfiamma e aiuta l’organismo a lavorare meglio è il tè verde che assunto ogni giorno può alleviare i dolori causati dall’artrite. Un rimedio sano e piacevole da assumere che fa bene all’organismo anche sotto altri tanti aspetti.

Il ribes nero. Anche il ribes nero assunto in gocce gioca un ruolo importante nella lotta all’artrite e tutto per via delle sue proprietà antinfiammatorie.

A questi rimedi e alla corretta alimentazione si possono poi aggiungere l’agopuntura, la magnoterapia e l’omeopatia. Ciò che conta è agire su più fronti al fine di contrastare nel miglior modo possibile i dolori ed evitare al contempo che la patologia peggiori.

LEGGI ANCHE -> Ti hanno detto che soffri di intestino irritabile? Cos’è e come rimediare

Ovviamente si tratta sempre di rimedi e di tecniche che prima di essere messi in pratica vanno valutati insieme al medico curante, tenendo in considerazione la propria storia medica.