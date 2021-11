Shein: diventa super glamour con gli eventi 2021 SHEIN è uno dei brand di fast fashion più amato dalle ragazze di tutto il mondo: è il “complice” perfetto per creare outfit bellissimi a costi contenuti.

Il brand si è sviluppato principalmente grazie al suo store on line SHEIN ma, nel corso della stagione delle Fashion Week 2021, ha deciso di trasformare la sua presenza on line in un’eccitante esperienza live culminata nell’attività del pop up store di Parigi, dove SHEIN si è trasformato in tutto e per tutto in un brand di prima categoria dell’industria del fashion mondiale.

Shein è uno degli store on line da cui prendiamo spunto più spesso per ricreare i look più belli delle influencer italiane!

Per esempio, ci siamo innamorate del look di Valentina Ferragni e di quello che Giulia Salemi ha sfoggiato durante la Milano Fashion Week e non abbiamo resistito alla tentazione di ricrearli per voi!

SHEIN on line e in passerella: tutto quello che è successo negli States e a Parigi

A Settembre 2021 Shein ha lanciato una serie di eventi ibridi e digitali esclusivi attraverso cui ha presentato al mondo le sue nuove collezioni. Il titolo scelto per la manifestazione è stato SHEIN X – Rock The Runaway. Rock

The Runaway è stato diviso in due diversi eventi. Il primo ha avuto luogo negli Stati Uniti il 26 Settembre: si è trattato di un evento digitale trasmesso in diretta in tutto il mondo sul sito web del brand e ovviamente sulla APP e sui canali social di SHEIN.

A New York sono stati presentati i capi più iconici della stagione Autunno Inverno 2021 e le sensazionali creazioni dei giovani talenti che hanno partecipato al concorso SHEIN X 100K Challenge, dedicato agli stilisti emergenti. La giuria incaricata di eleggere i capi più belli era formata da personalità di primo piano del mondo della moda e dello spettacolo USA, tra cui Khloé Kardashian e Jenna Lyons.

A confermare la propria vicinanza e il proprio impegno a celebrare la forza e la fantasia delle nuove generazioni, nel corso dell’evento SHEIN ha reso noto il proprio sostegno a favore di due associazioni: “The Action Network” e “Youth Emerging Stronger”, che hanno ricevuto dal brand un assegno di 350.000 Dollari.

SHEIN X Rock The Runaway è stato però a tutti gli effetti un evento ibrido, durante il quale lo stile di SHEIN e la creatività dei nuovi talenti della moda si sono mescolati alla musica di grandi artisti del momento.

A movimentare la serata sono state le performance musicali di Willie Gomez, Darren Criss e Les Chainsmokers.

Dopo una pausa di due giorni, la seconda parte dell’evento si è svolta nella capitale francese, dove è stato inaugurato il pop up store parigino di SHEIN che si è immediatamente inserito nel fermento artistico e culturale della Paris Fashion Week.

Il pop up store nel cuore di Parigi ha accolto le collezioni prêt-à-porter di SHEIN, MOTF e LUVLETTE (nuovissimo marchio dedicato alla lingerie femminile) e SHEGLAM, brand dedicato al make up.

Sempre all’interno del pop up store si è potuto visitare quella che può essere definita la vera e propria fucina creativa di SHEIN, poiché sono stati messi in mostra i capi realizzati in collaborazione con studenti delle scuole di moda di varie parti del mondo grazie al programma SHEINX BY ME. Nel corso dell’evento Wejdene si è anche esibita cantando due delle nuove canzoni del suo album e ha presentato i pezzi più importanti delle collezioni create in collaborazione con Shein.

Il Pop Up Store è rimasto aperto per tutta la Parigi Fashion Week e ha chiuso il 2 Ottobre, dopo quattro intensi giorni di celebrazioni della creatività e della moda giovane.