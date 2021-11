Tale e Quale Show, arriva la resa dei conti: il vero vincitore è Lui!

By

Tale e Quale Show è quasi giunto al termine, ma chi è il concorrente di Carlo Conti che ha rapito il cuore del pubblico del piccolo schermo? Ad avere la meglio è stata lui!

Tale e Quale Show è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati del piccolo schermo degli italiani, che vede i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni.

Quest’anno, in particolar modo, il cast è bello ricco e variegato e per questo motivo ci siamo chiesti, visto che quest’edizione è agli sgoccioli, qual è il concorrente preferito dai telespettatori. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social e la reazione degli utenti della rete non è di certo tardata ad arrivare.

Pronti a scoprire chi è il concorrente preferito di Tale e Quale Show, l’edizione del 2021?

Il concorrente preferito di Tale e Quale Show 2021

Prima di rivelare la classifica, ci sono alcune precisazioni da fare. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione che gli utenti della rete hanno sui personaggi del cast.

Le varie posizioni sono state stilate mediante una media dei voti, sia positivi che negativi, ricevuti (trovate le relative percentuali e la classifica completa in fondo a questo articolo) e che questa è soltanto la prima parte del sondaggio. La seconda, e ultima, sarà pubblicata sul nostro portale nei prossimi giorni. Detto questo, scopriamo insieme chi si è classificato al primo posto nel cuore del pubblico!

All’ultimo posto c’è la concorrente preferita di Cristiano Malgioglio, ovviamente parliamo di Alba Parietti che purtroppo non è riuscita a conquistare nemmeno il favore del pubblico che ci segue sui nostri profili social. Poco più in alto, invece, troviamo Deborah Johnson che ha portato in studio il ricordo dei più famosi artisti neri.

Stessa sorte anche per Francesca Alotta. Sembrerebbe dunque che ad avere la meglio siano stati i personaggi uomini selezionati da Carlo Conti. Tant’è che poco dopo di lei troviamo i Gemelli di Guidonia che hanno conquistato tutti anche grazie alla loro interpretazione di Mille, il celebre brano che vede collaborare Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Al secondo posto, invece, troviamo Simone Montedoro, reduce dall’esperienza della fiction di successo Don Matteo, mentre al primo posto, dalla casa del Grande Fratello Vip, arriva Pierpaolo Pretelli, che vince la medaglia d’oro di questa prima parte del sondaggio.