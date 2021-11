Rotolo di tacchino ripieno con castagne: tutti lo possono cucinare

By

Carne di maiale, salsiccia, mortadella e castagne all’interno di una fetta di tacchino:per ilRotolo di tacchino ripieno con castagne

Un rotolo di tacchino ripieno, perfetto da preparare per un pranzo o una cena in compagnia, perché è buono sia mangiato subito che anche il giorno dopo. Ed è anche meno complicato di quello che potete immaginare.

Ingredienti:

900 g di fesa di tacchino in un pezzo solo

300 g di carne di maiale tritata

100 g di mortadella

150 g di salsiccia

2 cucchiai di farina 0

->> LEGGI ANCHE Arrosto di tacchino ripieno freddo: il secondo che piace a tutti

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

25 castagne già cotte

50 g di mollica di pane

2 albumi

1 dl di latte

pangrattato

5 dl vino bianco secco

3 dl brodo vegetale

50 g di burro

olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Prepariamo il rotolo di tacchino ripieno con castagne

Il vantaggio di questa ricetta è che potete prepararla in largo anticipo e poi cuocerla quando serve. Vediamo insieme tutti i passaggi.

Preparazione:

Mettete la mollica in una tazza per ammorbidirla nel latte. Poi strizzatela e mescolatela in una ciotola con la carne di maiale tritata, uno spicchio d’aglio tritato, i due albumi albumi, 2 cucchiai di pangrattato, metà delle castagne sbriciolate con le mani. Regolate sale e pepe assaggiando, poi tenete da parte il ripieno.

Prendete la festa di tacchino, appiattendola con il batticarne e su tutta la superficie spalmate il ripieno a base di maiale, castagne e mollica lasciando un margine di circa 2 centimetri verso i bordi.

Sopra mettete anche la salsiccia e la mortadella tagliata a striscioline seguendo la lunghezza della fetta di tacchino. Poi arrotolate fesa di tacchino stretta e legatela con lo spago da cucina legandola stretta.

Prendete un tegame, versate un filo di olio e 20 grammi di burro, l’altro spiccio di aglio spellato e intero. Poi appoggiate il rotolo di tacchino insieme al rametto di rosmarino. Bagnate con un decilitro vino bianco facendolo evaporare a fiamma alta, poi abbassate e lasciate cuocere per almeno 90 minuti, bagnando ogni tanto con un mestolo di brodo.

In cottura dovete girarlo solo un paio di volte, meglio se con delle pinze da cucina senza bucarlo con la forchetta. Quando è pronto, sgocciolatelo bene, avvolgetelo in un foglio di alluminio e lasciatelo intiepidire sotto un peso.

Nel tegame dove avete cotto il rotolo di tacchino versate anche il resto del vino, allungate con un mestolo di brodo e fate andare a fiamma viva aggiungendo la farina e mescolando con una frusta a mano. Infine filtrate il sughetto e completate con il resto del burro, ancora freddo di frigo, mescolando ancora con la frusta.

Prima del servizio, riprendete il rotolo di tacchino e tagliatelo a fette. Poi nappate con la salsa e mettete intorno le altre castagne lessate, tenute in caldo.