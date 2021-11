Lady Gaga senza trucco e senza filtri: un’altra persona

Lady Gaga totalmente senza trucco e senza filtri quando non sale sul palco: la star mondiale della musica è un’altra persona, foto.

Classe 1986, Lady Gaga è un’artista camaleontica capace di trasformarsi sul palco e di cimentarsi in diversi settori dell’arte. Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua musica accompagnata da un look sempre originale e che la rappresenta totalmente, ha sfoggiato le sue doti da attrice emozionando i fan con la magistrale interpretazione nel film “A star is born” in cui recita accanto ad un altrettanto straordinario Bradley Cooper.

Una prima prova da attrice superata a pieni voti che le ha permesso di tornare sul set con House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott. Sempre impeccabile sulla scena, Lady Gaga, nella vita di tutti i giorni, abbandona trucchi e costumi per tornare ad essere una donna come tante altre.

Lady Gaga senza trucco e senza filtri: i fan la amano in tutte le versioni

Lady Gaga, quando non sale su un palco o quando non è su un set, si mostra ai fans totalmente senza trucco e senza filtri. Su Instagram dove è seguita da quasi 50 milioni di followers, condivide spesso foto e video in cui si mostra totalmente al naturale. Dopo aver superato anni difficili in cui ha dovuto affrontare anche il bullismo.

«Alcuni ragazzi mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto dell’immondizia. Mi dicevano che quello era il posto a cui appartenevo e che io ero spazzatura», ha raccontato al Guardian ricordando quegli anni.

A casa, stesa su un letto, Stefani Joanne Angelina Germanotta, vero nome della popstar, si mostra con un viso acqua e sapone. Una foto che ha conquistato milioni di like e commenti da parte dei fan che amano sia la versione star di Lady Gaga che la versione privata e quotidiana dell’artista.