Eva Henger: dagli attacchi di panico alla scena con Leonardo Di Caprio, 5 curiosità che non conosci

By

Eva Henger è una delle opinioniste più famose del piccolo schermo, ma sei davvero sicuro di sapere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità che probabilmente non conosci sul suo conto.

Eva Henger è senza dubbio uno dei personaggi più popolari degli ultimi tempi sul piccolo schermo degli italiani. Eva ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo entrando a far parte del mondo del cinema a luci rosse. Quell’esperienza è durata poco tempo ed Eva ha scelto di continuare la sua carriera in tv, prendendo prima parte a La Fattoria di Barbara d’Urso e poi diventando una delle opinioniste più gettonate dei salotti televisivi nostrani.

Eva ha preso parte a numerosi progetti televisivi e durante il corso di questi anni è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori e non sono pochi i suoi fedeli sostenitori e probabilmente anche tu che stai leggendo queste righe sei un suo estimatore. Per questo motivo abbiamo deciso di metterti alla prova e rivelarti ben 5 curiosità su Eva Henger di cui probabilmente non sei a conoscenza.

LEGGI ANCHE: Eva Henger torna a parlare dell’Isola dei Famosi e lancia una stoccata ad Alessia Marcuzzi

5 cose che probabilmente non conosci su Eva Henger

Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Eva Henger ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcune pellicole a luci rosse. L’opinionista, però, in più di un’occasione ha ammesso di essersi pentita di questa scelta, che ha comportato non pochi problemi ai suoi figli durante il corso dell’età adolescenziale.

Nonostante sul piccolo schermo degli italiani appaia sempre come una donna forte e sicura di sé, Eva come tutti noi è un essere umano e possiede anche un lato più fragile e delicato. Tant’è che purtroppo ha sofferto di attacchi di panico e claustrofobia.

LEGGI ANCHE: Pomeriggio 5, è guerra tra Mercedesz ed Eva Henger: “Sto bene senza di lei”

In tv Eva è solita parlare di argomenti legati alla sua vita privata o alla cronaca rosa. In realtà in pochi sanno che la Henger è una vera e propria appassionata di tutto ciò che riguarda gli extra terrestri. Tant’è che ha preso parte a numerosi convegni legati agli ufo. Lo sapevi?

Durante il corso della sua carriera, Eva ha avuto l’onore di poter lavorare accanto ad uno dei colossi del cinema americano. Stiamo parlando di Leonardo Di Caprio. I due hanno avuto modo di poter lavorare ad una scena del film Gangs of New York, sicuramente un passaggio molto importante per la carriera dell’opinionista tv.

L’ultima curiosità sul suo conto, riguarda la sua vita privata. Purtroppo Eva da qualche tempo non va molto d’accordo con sua figlia Mercedesz Henger. Il tuo è iniziato dalla relazione di quest’ultima, ormai terminata, con Lucas Peracchi. Eva lo aveva accusato pubblicamente di usare la violenza su sua figlia. Ora i rapporti sembrerebbero man mano ricucirsi tra di loro e noi non possiamo che incrociare le dita affinché tutto torni come prima tra loro due.