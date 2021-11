Con questo frutto autunnale dai uno sprint al tuo metabolismo

Scopri come dare uno sprint al tuo metabolismo consumando questo frutto autunnale ricco di benessere e che ti farà dimagrire.

Un frutto autunnale ricco di sostanze capaci di accelerare il metabolismo e far bruciare più calorie. Di conseguenza consumandolo si potranno anche buttare giù i chili di troppo in vista delle prossime feste natalizie.

Meglio prepararsi un po’ in anticipo piuttosto che ritrovarsi appesantiti e fuori forma a ridosso del periodo dell’anno in cui si consumano generalmente più calorie in assoluto, ovvero durante Natale, capodanno e in generale tutte le feste.

Un frutto che se consumato al momento giusto, ovvero al giusto grado di maturazione saprà davvero fornirci un gran numero di sostanze benefiche per l’organismo. Non contando anche ci permetterà di far aumentare la velocità del nostro metabolismo. Scopriamo di quale frutto si tratta e perché ha queste proprietà.

Ecco il frutto autunnale che accelera il metabolismo

Un concentrato di benessere con effetto anti-age, capace di stimolare il metabolismo e aiutare nel dimagrimento. Tipico della stagione autunnale è un vero e proprio concentrato di benessere.

Possiamo sia consumarlo così com’è dopo aver tolto la buccia o sotto forma di succo di frutta. Ha poche calorie ed è un brucia grassi: stiamo parlando della melagrana un frutto poco calorico, ne contiene solo 60 ogni 100 grammi e dal potente effetto disintossicante.

Ma qual è il motivo per cui la melagrana svolge questa potente azione dimagrante? Il motivo risiede nel fatto che è ricco di antociani, flavonoidi, tannini e polifenoli, tutte sostanze capaci di accelerare il metabolismo.

Contiene, inoltre, una discreta quantità di fibra e questo riesce a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue allontanando i picchi glicemici. Sono proprio loro che infatti contribuiscono a secernere insulina, responsabile dell’aumento del grasso.

Non solo, la melagrana è anche ricca di sali minerali fra cui selenio, potassio, magnesio, zinco e fosforo che stimolano la diuresi migliorando anche la circolazione. Inoltre, è fonte di vitamina C.

Non dimentichiamo poi che grazie agli antiossidanti presenti al suo interno svolge anche un’azione anti-age combattendo i radicali liberi che provocano l’invecchiamento cutaneo. Questo frutto è ottimo per far rigenerare i tessuti della pelle aiutando così a spianare le rughe.

Inoltre, serve a ridurre il colesterolo aiutando anche nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. La melagrana riduce infatti quello che viene definito colesterolo cattivo favorendo invece la produzione di quello buono.

Come consumare la melagrana? Oltre che sotto forma di centrifugati ma anche semplicemente spremendola come un limone con lo spremiagrumi, il succo della melagrana è ottimo ed è un vero elisir di benessere.

Altrimenti possiamo utilizzarla per preparare prelibate ricette, sia primi, che secondi, anche mescolandola ad ingredienti salati. Ad esempio aggiungendo i chicchi di melagrana alle insalate potremo gustarla in modo diverso ma molto goloso.

Inoltre, possiamo prepararci un risotto, o delle scaloppine, oppure consumandola semplicemente a colazione, magari unendola ad uno yogurt o una macedonia di frutta. Assicuratevi inoltre di scegliere sempre frutti maturi di un colore rosso ma non esageratamente scuro.

Qui puoi scoprire alcune ricette gustose con la melagrana: un menù completo a base del frutto.