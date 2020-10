Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 ha dichiarato di essere in pessimi rapporti con sua madre Eva, che l’ha accusata di somigliare ad un uomo.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è tornata a parlare del pessimo rapporto che Mercedesz ed Eva Henger hanno.

L’ex stella del cinema a luci rosse, in una recente intervista, ha dichiarato di non sentire più sua figlia da svariati mesi e che, vedendo le recenti foto pubblicata da lei su facebook, ha notato come il suo fisico sia drasticamente cambiato rispetto a prima. Eva, infatti, ritiene che sia troppo allenato e che sia simile a quello di un uomo.

La bella conduttrice partenopea, che poco dopo ha frenato il fratello di Pierpaolo Petrelli, ha invitato in studio Mercedesz per permetterle di replicare alle dichiarazioni fatte da sua madre che, sempre nel salotto televisivo di canale 5, ha ribadito che lei pensa quanto precedentemente affermato ma che ritiene che non sia assolutamente offensivo perché si sarebbe limitata ad esprimere semplicemente la sua opinione.

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 ha svelato che non l’è importa di quello che dichiara sua madre. Le due non si sentirebbero da un anno esatto e a lei sta bene così.

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: “Non sento mia mamma da un anno”

Mercedesz Henger, d’altro canto, ci ha tenuto a ribadire che è vero che non sente sua madre da un anno, ma che quest’ultima non avrebbe fatto nulla per recuperare il loro rapporto. In quanto sa bene che lei in questo momento sta vivendo con suo zio, fratello di Eva Henger, ma non gli ha mai chiesto nulla, nemmeno un semplice “come sta mia figlia?”

“Barbara, lei non ha mai fatto il minimo sforzo per venirmi incontro“ ha rivelato l’ospite di Pomeriggio Cinque, che ha mostrato il suo fisico al pubblico per chiedere se fosse diventata simile ad un uomo, rispondendo alla provocazione lanciata da sua madre. “Io vivo con mio zio, lei poteva chiamarlo e chiedergli io come stessi, ma non lo ha mai fatto” ha proseguito la giovane. “So che certe cose sono brutte da dire, ma io vivo meglio senza di lei“ ha spiegato.

“Quando stavamo insieme, era in grado soltanto di procurarmi ansia e nient’altro” ha concluso l’ospite di Barbara d’Urso. “Io non ho mai attaccato nessuno, ma sono qui soltanto perché devo difendermi dalle sue accuse” ha aggiunto con giusta causa.

Eva e Mercedesz Henger riusciranno a chiarirsi? Nemmeno l’ascensore di Live Non è la d’Urso, a suo tempo, è riuscito a portare pace tra loro e a quanto pare nemmeno la pandemia mondiale le ha riavvicinate.