Eva Henger attacca di nuovo Alessia Marcuzzi: tirati di mezzo Signorini e Ventura. La ferita sull’Isola dei Famosi sul cannagate non si è mai arginata.

Eva Henger torna ad attaccare Alessia Marcuzzi, che condusse L’Isola dei Famosi della ‘discordia’, quella che passò alla memoria televisiva per il cosiddetto cannagate di cui fu protagonista Francesco Monte.

Ciò che successe in quell’edizione dell’Isola dei Famosi è storia. Eva Henger accusò Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne di aver fumato una canna, quest’ultimo negò fino alla fine. Trascinando con sé siparietti, ospitate televisive e un polverone mediatico sul reality e su Alessia Marcuzzi, la conduttrice del programma.

Nella bufera mediatica scatenata dal “cannagate” ebbe un ruolo cruciale Striscia la Notizia, che fece le pulci alla Marcuzzi e al programma da lei condotto.

Eva ha poi raccontato che all’Isola era molto nervosa in quanto sentiva profondamente la mancanza della sua famiglia. “Non ero pronta, non avevo il giusto entusiasmo e infatti penso che si è visto tanto, dato quello che è successo”, ha aggiunto. Uno stato d’animo che l’ha spinta ad agire senza filtri, innescando il cannagate. Non che rinneghi ciò che ha dichiarato sul tema, ma forse, con maggiore serenità, avrebbe affrontato la situazione in modo più riflessivo e pacato. Adesso, la Henger torna a parlare dell’accaduto, scagliandosi nuovamente contro la conduttrice romana e tirando nel mischione anche Alfonso Signorini e Simona Ventura. Vediamo insieme cos’ha detto.

Eva Henger torna a parlare dell’Isola dei Famosi “maledetta”

L’ex attrice ungherese di nuovo contro la conduttrice romana: tirati di mezzo anche Signorini e Simona Ventura. Rispetto alla sua esperienza a l’Isola Dei famosi, Eva Henger ha detto: “Ero in un livello che non me ne fregava niente, non mi andava di fingere o di recitare, nemmeno di fare piaceri. Avevo visto nei primi giorni dei favoritismi, e li mi sono chiesta “ma che sto facendo qua?”.

E non è finita qui perché Eva ha tirato fuori aneddoti che coinvolgono anche Simona Ventura, ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, e Alfonso Signorini, attuale conduttore del GF Vip 5 nonché direttore di Chi Magazine.

“Abbiamo parlato molto, lui condivideva la mia decisione presa ne L’Isola dei Famosi, tutto quello che ho detto. Anche con Simona Ventura ho parlato e entrambi mi hanno detto che non sarebbe successo se ci fossero stati loro alla conduzione perché avrebbero indagato di più. Poi per tre mesi non si è parlato di altro, quindi alla fine ha portato fortuna anche alla stessa edizione de L’Isola”.

Insomma, Eva Henger ha scagliato un vero attacco in piena regola nei confronti della Marcuzzi. Tra le righe, e nemmeno senza sforzarsi troppo, si legge chiaramente che la Henger è convinta che la conduttrice romana non sia riuscita a gestire al meglio il caso cannagate, senza neppure sondarlo e indagarlo fino in fondo.