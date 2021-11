Fallomanzia: prevedi il suo futuro osservando il suo pene

Hai mai sentito parlare della fallomanzia? Si tratta di un’arte divinatoria molto intima che legge il futuro osservando il membro maschile.

Le arti divinatorie che predicono il futuro sono molteplici. La più nota è la chiromanzia che legge il futuro a partire dalla mano. Forse avrai sentito parlare anche della morfopsicologia che interpreta il futuro e definisce la personalità degli individui a partire dei tratti del suo viso, o della podomanzia che esamina i piedi. Oggi ti parliamo della fallomanzia, l’arte di leggere il destino di un uomo osservando il suo pene.

La fallomanzia è un’arte indiana. Proveniente dal lontano Tibet, è molto famosa e richiesta. Se si desidera sottoporsi ad una sessione di fallomanzia si dovrà disporre di 200 euro ed essere disposti ad esporre i propri genitali. Scopri cosa rivela la forma del pene sul futuro del suo possessore.

Ecco cosa rivela di un uomo la forma del suo pene

La fallomanzia è un argomento che ha assunto una certa popolarità in Occidente dopo la pubblicazione del libro The Bidule of God risalente al 2013, in cui l’autore Tom Hickman, ha parlato di questa arte divinatoria prima quasi sconosciuta. L’autore è un giornalista della BBC che nel suo libro descrive la vita e le usanze del popolo tibetano.

Egli dedica alcune pagine alla fallomanzia, essendo una pratica molto nota in Tibet e di un certo valore. Gli uomini tibetani credono molto nella veridicità delle parole degli osservatori del pene. Del membro viene interpretata la forma, la lunghezza, la circonferenza, e anche i peli pubici.

Tom Hickman parlando di questa arte divinatoria racconta che questo tipo i arte è comune tra gli indù tanto che se ne parlava gia nel Brihat Samhita, un trattato astrologico sanscrito scritto nel VI secolo aC.

Ma cosa rivela la forma dei genitali sul destino di un uomo?

Innanzi tutto avere un pene grande non sembrerebbe essere di buon auspicio per un uomo: