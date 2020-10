La prima lettera del tuo nome rivela qualcosa di importante sulla tua personalità

By

Con quale lettera dell’alfabeto inizia il tuo nome ? Questa lettera rivela informazioni importanti sulla tua personalità, scopri la tua vera indole.

Quanto tempo i nostri genitori hanno passato a pensare al nome quando eravate nel pancione? Per coloro che hanno deciso di rinnovare il nome dei nonni è stato più facile decidere, per gli altri la scelta è stata determinata da diversi fattori: gusto personale, conoscenze, assonanza col cognome, persino la lunghezza ha inciso sulla scelta finale qualche volta. Il nostro nome non è solo una semplice designazione assegnataci il giorno della nostra nascita. È molto di più. Inoltre l’iniziale del nome sembra influire sulla personalità che si sviluppa nel tempo.

Dimmi con quale lettera inizia il tuo nome e ti dirò chi sei

La scelta del nome è la base della tua identità, attraverso il nome le persone impareranno a conoscerti e d è con quel nome che si rivolgeranno a te. Il nome che porti diventerà la tua identità, strutturerà l’immagine di te e darà corpo alla tua anima.

La scelta non è affatto casuale. Scopri cosa rivela sulla tua personalità la prima lettera del tuo nome:

A

Se il tuo nome inizia con la lattera A sei sicuramente una persona particolare, originale, difficile da decifrare, enigmatica e puoi vantare doti imprenditoriali. Sei anche una persona molto equilibrata e apprezzi la calma e la serenità più di ogni altra cosa.

B

Se la lettera B è l’iniziale del tuo nome sei una persona molto empatica e hai il dono di capire a fondo gli altri. La tua intuizione è il tuo punto di forza e lo sanno tutti, tanto che gli altri ti chiedono consigli e si affidano alla tua intuizione più che al loro stesso intuito.

C

Il tuo nome inizia con la C? Sicuramente hai una vena malinconica, spesso provi malinconia per qualcuno o qualcosa. Sei una persona forte e vitale, queste caratteristiche ti rendono incredibilmente attratta dalle sfide. Chi ti conosce sa bene quanto tu sia intollerante all’ingiustizia.

D

Se questa è la lettera che segna l’inizio del tuo nome sei una persona capace di provare amore incondizionato. Sei una persona molto equilibrata anche quando sei in preda alle emozioni. La tua stabilità emotiva rappresenta un valido supporto per le persone affette da depressione.

E

Se il tuo nome inizia con la E la tua parola d’ordine è determinazione. La tua determinazione è la chiave per il successo, ogni cosa che ti proponi di fare la fai con successo. Ami viaggiare e adori quella sensazione di trovarti fuori dalla zona di confort, in luoghi totalmente diversi dal tuo solito .

F

La tua iniziale è la F? Allora sei indubbiamente risoluta e determinata, ti impegni molto in quello che fai e lavori duramente per raggiungere i tuoi obiettivi.

G Se il tuo nome inizia con la G hai una personalità brillante e curiosa. Non smetti mai di imparare, hai sete di conoscenza. La tua curiosità si unisce alla tua grande capacità analitica rendendoti una persona estremamente intelligente.

H

Se il tuo nome inizia con questa lettera, sei una persona critica e imparziale. Sai cosa fare in qualsiasi situazione, hai sangue freddo e la straordinaria capacità di infondere rassicurazione negli altri.

I

Le persone nate con questa iniziale sono carismatiche e hanno molto fascino. Sono anche molto raffinate. Il loro unico difetto è l’indecisione, anche nelle cose più semplici, come la scelta della cena non riescono a decidersi e quindi nella vita hanno difficoltà a capire ciò che gli manca veramente.

J

Questa iniziale del nome indica che chi la possiede ha un grandissimo senso dell’umorismo. J come Joker, allegro e vivace, infonde gioia negli altri. La tua più grande qualità è la nobiltà d’animo, e la tua fedeltà ai tuoi ideali.

K

Se il tuo nome inizia con la K sei una persona segnata dal successo materiale. Spesso queste persone si distinguono nella loro professione.

L

Se questa è l’iniziale del tuo nome sei una persona che si sacrifica molto per gli altri. Hai una fede spiccata, sei molto religiosa. Sei una persona molto determinata e riesci sempre a valutare e capire la decisione migliore da prendere in qualsiasi occasione.

M

Questa iniziale delinea una persona che cambia costantemente obiettivi. E’ una persona gioiosa e ben predisposta al lavoro mentale. Ha un grande ingegno.

N

Chi possiede questa iniziale ha il destino segnato da ostacoli che però sono un bene perché ti permette di fare esperienza dagli errori precedenti. Spesso affrontano ostacoli che devono superare. Mirano quindi a imparare dagli errori commessi per evitare che situazioni conflittuali si ripetano.

O

Questa lettera raffigura un grande cerchio dove mettere le persone care per proteggerle da tutto. Coloro che hanno questa iniziale oltre ad essere grandi protettori sono anche avvezzi alle sfide della vita.

P

La lettera P è la stessa iniziale della parola passione, che è ciò che più rappresenta chi nasce con un nome che ha questa iniziale. La passione per queste persone è il perno sul quale si erge tutta la loro esistenza. Sono anche persone creative ed estete. Il loro obiettivo principale è coronare il loro sogno d’amore.

Q

Queste persone sono molto sagge poiché fanno tesoro delle esperienze vissute. Hanno inoltre una forte propensione a superare i conflitti.

R

Chi nasce con questa iniziale ha una elasticità mentale molto evidente. Sono persone che elaborano velocemente e hanno sempre la risposta pronta. Non indietreggiano di fronte a niente, se sbagliano lo ammettono e sono molto esigenti con tutti coloro che fanno parte della loro vita.

S

Le persone che hanno questa iniziale di nome sono grandissimi pensatori, tendenzialmente restano oggettivi quando lanciano sentenze e danno opinioni. Il loro tallone di Achille è il conflitto, hanno grande difficoltà a gestirlo, motivo per il quale si affidano al consiglio di amici e parenti fidati prima di prendere decisioni importanti.

T

Le persone il cui nome ha questa iniziale possono vantare una grande abilità, la discrezione. I vostri segreti con loro sono al sicuro e anche i suoi piani per il futuro. Sono persone che tendono ad essere ansiose, e per evitare l’ansia, spesso si armano di pazienza.

U

Le persone che hanno un nome che inizia per U sono dei veri protagonisti. Attori nati, vivono la vita come nei film. Bramano la perfezione sempre e comunque.

V

Come le “U”, queste persone desiderano raggiungere la perfezione in ogni ambito. Hanno una grande capacità di distinguere il razionale dall’irrazionale.

W

Sono guidati dai loro impulsi e fanno fatica a domarli, mai prima di agire e questo crea loro diversi problemi.

X

Queste persone sono dotate di grande forza di volontà, spesso ottengono il successo a livello finanziario. Sono anche persone molto egoiste e questo è il loro peggior difetto.

Y

Queste persone amano l’originalità in tutti i sensi. L’originalità è sinonimo di felicità per loro. Fanno sempre progetti a lungo termine, raramente si concentrano sul presente e la brama di originalità impedisce loro di adagiarsi sugli allori in ogni circostanza.

Z

Chi nasce con questa iniziale nasce con la forza necessaria per superare le prove più difficili. Vanno sempre avanti, si rialzano e a testa alta affrontano la vita con molta ambizione.