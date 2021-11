Meghan Markle sotto tiro: ecco chi c’è dietro gli attacchi alla duchessa

Meghan Markle continua a ricevere durissimi attacchi: ecco chi c’è dietro gli insulti social che riceve la moglie di Harry.

Meghan Markle continua ad essere una delle donne più chiacchierate del mondo. La Duchessa del Sussex, nonostante insieme a Harry si sia allontanata dalla famiglia Reale, continua a ricevere critiche e insulti pesanti sui social.

Come tutte le donne più esposte, anche Meghan Markle deve fare i conti con gli attacchi degli haters che, tuttavia, sono davvero molto pesanti. Dietro l’odio social che riceve quotidianamente la moglie del Principe Harry ci sarebbe un team preciso secondo un’indagine condotta negli Stati Uniti dove la coppia vive dopo aver lasciato l’Inghilterra.

Meghan Markle: un team di haters professionisti dietro le critiche?

Come riportato da Il Giorno, dietro gli insulti che la Duchessa del Sussex riceve quotidianamente sui social, ci sarebbe un team di hater pagati appositamente per farlo. La piattaforma Bot Sentinel – come riportato dal Giorno – ha analizzato sia i commenti che i profili dai quali provengono scoprendo come il 70% degli insulti ricevuti dalla coppia provenga da soli 83 profili.

“Il livello di sofisticazione dell’operazione è alto: le pagine agiscono in maniera coordinata e grazie ai loro 187.631 follower sono in grado di raggiungere circa 17 milioni di persone“, ha spiegato Christopher Bouzy, amministratore delegato di Bot Sentinel.

Sin dai primi giorni di fidanzamento, per Meghan, non è stato affatto facile. Oltre a dover fare i conti con le critiche dei social, la Markle deve gestire anche i numerosi attacchi della sua famiglia. L’ultimo è arrivato dal fratello Thomas Markle Jr che, nel nuovo trailer del Grande Fratello Vip Australia, in onda da novembre 2021 sull’emittente tv Channel 7, ha dichiarato che il matrimonio tra Meghan e Harry finirà con un divorzio.