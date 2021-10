Meghan Markle: la tragedia che potrebbe rovinare i suoi piani

Per Meghan Markle sarebbe una tragedia, ma il suo dolore non potrebbe mai essere grande e profondo quanto quello di Harry.

I Duchi di Sussex, relegati nell’esilio dorato degli Stati Uniti, stanno seguendo con profondissima apprensione i comunicati stampa che vengono costantemente resi pubblici da Buckingham Palace, e la paura è tanta.

Da quanto riportano le fonti più vicine ai Duchi di Sussex, l’ultima settimana non è stata affatto serena per loro. In particolare, pare che Harry abbia seguito con grandissima apprensione le notizie relative alla Famiglia Reale e che sia davvero molto preoccupato.

A scatenare il panico nel nipote preferito della Regina sarebbe proprio la salute di Sua Maestà, che negli ultimi tempi è apparsa più affaticata e provata del solito.

La scorsa settimana è infatti circolata la notizia secondo cui Sua Maestà sia stata ricoverata in ospedale. Si tratta della prima volta negli ultimi 15 anni, dal momento che in situazioni normali Elisabetta viene curata a palazzo dal suo medico di corte.

Oltre a questo, pochi giorni prima la Regina era apparsa in pubblico come mai prima d’ora per poi essere costretta a rinunciare a una visita di Stato in Irlanda del Nord, cosa che l’ha addolorata moltissimo.

Se i sentimenti di Harry sono perfettamente comprensibili, per quale motivo Meghan sarebbe così preoccupata?

La vera tragedia? Se Meghan non potesse andare in Inghilterra!

Negli scorsi mesi si è parlato moltissimo del desiderio espresso dai Duchi di Sussex di battezzare Lilibet Diana a Windsor, per regalare a Lili una cerimonia in tutto e per tutto simile a quella che venne celebrata per il piccolo Archie in occasione del suo battesimo.

Il problema? Pare che la Royal Family abbia fermamente negato il permesso ai Sussex di utilizzare la cappella privata dei Windsor per la cerimonia. Se molti hanno visto in questo gesto una sorta di “punizione” nei confronti di Harry e Meghan, la realtà è che il ferreo cerimoniale di corte impedisce di utilizzare la Cappella di San Giorgio per eventi privati.

Dal momento che per loro stessa volontà i Duchi di Sussex non sono più parte attiva della Famiglia Reale e sono diventati in tutto e per tutto privati cittadini, semplicemente non hanno alcun diritto di far battezzare la bambina nella chiesa di famiglia.

Molti si sono interrogati dietro ai motivi che hanno spinto Harry e Meghan a fare questa richiesta, soprattutto perché sapevano quanto probabile sarebbe stato il rifiuto da parte dei parenti di Harry.

Per coloro che vedono sempre molta malizia nei piani di Meghan, la Duchessa avrebbe voluto utilizzare l’evento come palcoscenico, dimostrando che, pur essendo uscita dalla Famiglia Reale riusciva ancora ad ottenere per sé e per i suoi figli un trattamento “da Royals”.

Dopo il rifiuto i Sussex non hanno più parlato dalla questione ma avevano in programma di tornare nel Regno Unito per Natale, per riunirsi alla famiglia ma soprattutto per riuscire finalmente a presentare la piccola Lilibet alla Regina Elisabetta.

Se le condizioni della Regina Elisabetta dovessero peggiorare all’improvviso, e Sua Maestà fosse troppo affaticata per ricevere visite nel periodo di Natale, Harry e Meghan non avrebbero modo di organizzare il famoso viaggio in Inghilterra e Meghan perderebbe di nuovo l’occasione di far sapere al mondo che frequenta ancora la Regina d’Inghilterra.

Come se non bastasse, tra le altre cose, Harry e Meghan sono anche stati tenuti completamente fuori dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina, che nel 2022 festeggerà i suoi 70 anni di Regno con una festa senza precedenti nella storia del Paese.

Mentre (probabilmente) Meghan rimugina sul fatto che i suoi piani potrebbero andare nuovamente in fumo, Harry ha letteralmente il cuore spezzato. Pare che il Principe non riesca a perdonare a se stesso il fatto di non aver salutato l’adorato nonno, quel Principe Filippo “maestro del Barbecue” a cui era tanto affezionato. Harry ha certamente il terrore di non riuscire ad essere vicino alla nonna in tempo per passare qualche giorno con lei prima del giorno in cui il mondo perderà la grande Elisabetta II.