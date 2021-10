Rughe profonde sulla fronte? Prova questi rimedi della nonna infallibili

By

Rughe sulla fronte: ecco i rimedi top per attenuarle subito. Ti serviranno pochi e semplici ingredienti per preparare dei trattamenti viso super efficaci. Scopri subito quali sono!

Un incarnato liscio e luminoso è il miglior biglietto da visita per la sensualità femminile. Su una pelle ben curata, qualsiasi trucco viene meglio. Facciamo il possibile per prenderci cura del viso, partendo dalle corrette abitudini alimentari.

Giocano un ruolo chiave anche lo stile di vita e l’attività sportiva. Un po’ di esercizio fisico quotidiano migliora il microcircolo e, di conseguenza, l’ossigenazione dei tessuti. Risultato: un incarnato più sano, luminoso e compatto.

Possiamo fare molto per la nostra pelle, senza però dimenticare che il tempo scorre inesorabilmente. Già dopo i quarant’anni, compaiono le prime rughe. La zona T, che include fronte, naso e mento, è quella più esposta all’invecchiamento fisiologico.

La ginnastica facciale può fare molto per attenuare i cosiddetti “segni d’espressione”, così come pure un valido aiuto arriva da una corretta skincare routine. Utilizzando i prodotti giusti, da giorno e da notte, l’aspetto del viso può migliorare in poco tempo.

Di certo la cosmesi aiuta molto, ma non è l’unica via maestra! I rimedi della nonna sono una valida alternativa per risolvere il problema delle rughe profonde sulla fronte. Scopriamo insieme quali sono quelli che funzionano davvero.

Rughe sulla fronte: i migliori rimedi, dall’uovo alla banana

La natura ti fa più sexy! Proprio così, dalla terra arrivano i migliori alleati di bellezza. Stanca delle tue rughe profonde sulla fronte? Le hai provate quasi tutte, senza risultati soddisfacenti? Tranquilla, nervi saldi, ci sono alcuni rimedi della nonna che possono fare miracoli.

Scopriamo insieme quali sono e su che tipi di prodotti si basano. Ti diciamo subito che sono quasi tutti di facile reperimento e costano pochissimo.

Olio d’oliva – Le nostre nonne utilizzavano questo prodotto anti-age 100% bio per dare sollievo alla pelle secca e screpolata. Ovviamente non conoscevano le proprietà emollienti dell’olio di argan o di rosa mosqueta, molto utilizzati oggi. L’olio extra-vergine di oliva è tra i rimedi naturali più efficaci per attenuare le rughe della fronte. Il tutto si deve al suo potere elasticizzante. Prova a fare degli impacchi con questo ingrediente jolly, 1-2 volte a settimana, e noterai subito dei miglioramenti;

Albume d'uovo – La 'medicina estetica popolare' suggerisce di usare le chiare d'uovo per attenuare le rughe sulla fronte. Sono ricche di vitamine, sali minerali e proteine. Devi fare così: spennella un po' di albume dove vedi le rughette e attendi qualche minuto dopo l'asciugatura, prima di lavare con acqua tiepida. Ripeti il trattamento 1-2 volte a settimana ed avrai un viso più disteso;

Banana – Ricca di antiossidanti, aiuta a proteggere il corpo dall'azione dei radicali liberi. Ne consegue, quindi, che contrasta l'invecchiamento della pelle. Ricca di vitamina C e di vitamina B6, la banana 'nutre' in profondità la cute, regalando un incarnato più sano e luminoso. Ecco come devi utilizzarla: stempera un frutto maturo in una ciotola e, poi, aggiungi un cucchiaio di miele e un po' di succo di limone. Amalgama bene, per avere una consistenza morbida e cremosa. Applica la maschera, lasciala in posa per 10-15 minuti e poi risciacqua bene. Avrai un incarnato come nuovo!

Yogurt – Quasi sicuramente ne hai sempre uno in frigorifero! Se è così, sappi che può tornarti molto utile! Non devi fare altro che preparare un'emulsione a base di yogurt bianco e succo di limone, da applicare 1-2 volte a settimana dopo la pulizia del viso. Questo rimedio aiuta ad attenuare le rughe della fronte (e anche quelle del collo!).

– Quasi sicuramente ne hai sempre uno in frigorifero! Se è così, sappi che può tornarti molto utile! Non devi fare altro che preparare un’emulsione a base di yogurt bianco e succo di limone, da applicare 1-2 volte a settimana dopo la pulizia del viso. Questo rimedio aiuta ad attenuare le rughe della fronte (e anche quelle del collo!). Olio di avocado – Ricco di vitamina E e di carotenoidi, è noto per le sue proprietà lenitive. Ma c’è di più: questo olio svolge un’azione antiossidante e stimola la produzione di collagene. Si acquista in erboristeria, e puoi utilizzarlo come siero oppure mescolato alla tua solita crema idratante, per attenuare le rughe sulla fronte. Funziona davvero!

Ti guardi allo specchio e ti disperi per le rughe sulla fronte? Niente panico, prova uno di questi rimedi o, magari, alternali.

L’aspetto del tuo volto migliorerà ed uscirai finalmente dall’imbarazzo, fidati di noi!