Shannen Doherty, dramma senza fine per Brenda di Beverly Hills 90210

Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, torna a parlare della malattia e si lascia andaread una struggente confessione.

Nel cuore del suo pubblico, Shannen Doherty resterà sempre la dolce e sognatrice Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, la famosa serie tv in cui recitava accanto al compianto Luke Perry che vestiva i panni di Dylan Mckay.

Da diverso tempo, l’attrice americana che lo scorso 12 aprile ha compiuto 50 anni, in occasione della presentazione del film “List of a Lifetime” che racconta la storia di una donna che lotta contro un cancro al seno, è tornata a parlare della malattia.

Shannen Doherty e la lotta contro il cancro al seno: “Voglio vivere”

La morte di Luke Perry che è sempre stato un suo grandissimo amico, è stato un dolore enorme per Shannen Doherty che, sui social, gli ha dedicato spesso dei pensieri. Nel ricordo di Luke Perry, la Doherty ha continuato a lottare contro il cancro al seno di cui ha parlato recentemente.

LEGGI ANCHE—>Soleil Sorge, il dramma che l’ha segnata per sempre: indimenticabile

“Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso. Io voglio vivere“, ha detto l’attrice che, ogni giorno, riceve i messaggi d’affetto dei fan. Pur essendo una persona positiva, l’attrice ammette che non è semrpre facile andare avanti e reagire.

LEGGI ANCHE—>Elodie, il dramma che l’ha cambiata per sempre: indimenticabile

“Ma non è sempre facile. Ci sono giorni in cui mi sento molto depressa, oppure pigra. Per fortuna le mie amiche mi aiutano“, ha spiegato l’attrice che ha sempre condiviso sui social le tappe della sua lotta più importante.

Fondalmentale per lei è la presenza del marito, il fotografo Kurt Iswarienko che non l’ha mai lasciata sola dandole sempre coraggio. “Io non vedo un malato di cancro quando guardo Shannen. Vedo la stessa donna di cui mi sono innamorato. Ha un aspetto sano e vitale”, ha detto il marito in una recente intervista come ricorda Fanpage.