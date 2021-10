Makeup Natale 2021: è l’ombretto rosa, il prodotto che non può mancare!

Il rosa sarà il colore della stagione soprattutto per quel che riguarda il makeup. L’ombretto rosa dunque sarà il ‘must have’ del makeup Natale 2021.

Il rosa, un colore che nel makeup è stato troppe volte riservato alle giovanissime o ad alcune occasioni speciali come un trucco sposa. Le nuove collezioni makeup invece ci raccontano un ritorno trionfale di questo colore in tutte le sue tonalità dalle più intense alle chiarissime.

L’ombretto rosa, sarà anche un ‘must’ del makeup Natale 2021 sia da sfoggiare che da regalare in splendide e scintillanti palette create per l’occasione.

Makeup natale 2021: a chi sta bene l’ombretto rosa e quale scegliere

Il rosa, colore femminile per eccellenza, in questa stagione sta tornando a vestire labbra, gote e anche gli occhi. Gli ombretti rosa sono davvero intramontabili, in grado di regalare dolcezza allo sguardo nelle tante tonalità e sfumature.

Utilizzare un ombretto rosa al centro della palpebra mobile sarà un piccolo vezzo che donerà profondità e freschezza al makeup, anche quello più strong come lo smokey eye, un makeup in grado di regalare personalità e magnetismo allo sguardo.

L’ombretto rosa, nella versione opaca o in quella luminosa, sarà perfetto per le donne more nelle tonalità più accese e dal sottotono caldo, mentre i rosa con sottotono freddo, saranno perfetti per il trucco occhi di donne dalla carnagione e dai capelli chiari.

Gli occhi verdi saranno enfatizzati dall’applicazione di ombretti tendenti al prugna, mentre i castani dal rosa ciclamino o con un tocco di giallo al loro interno.

Via libera agli ombretti shimmer dal sottotono rosato, per creare punti luce all’angolo interno dell’occhio, sotto l’arco sopraccigliare e anche al centro della palpebra mobile per regalare dinamismo al trucco.

Makeup con ombretto rosa: qualche idea a cui ispirarsi

Se avete deciso di provare a truccare i vostri occhi con il rosa, abbandonando i soliti marroni, vaniglia e nude, ecco alcune idee di makeup occhi a cui ispirarsi, anche in vista delle feste natalizie.

Makeup tutorial: makeup rosa, perfetto anche per il Natale 2021

Seguendo questo video tutorial della makeup artist Tiziana Zambelli, potrete imparare tutti i segreti per realizzare 2 tipologie di makeup sui toni del rosa, perfetti anche per chi ha occhi incappucciati.