Illuminante per il viso: ‘must have’ per il makeup delle feste

Il Natale sta arrivando e il periodo più scintillante dell’anno non può non essere omaggiato di un makeup delle feste con prodotti mirati ad esaltare la bellezza femminile in modo raggiante. L’illuminante per il viso è senza dubbio un ‘must’ da avere ma anche da regalare!

Il makeup rappresenta un’opportunità grandissima per le donne, quella di riuscire a mimetizzare qualche piccolo difetto e di esaltare i pregi e i punti di forza di ogni sguardo, di ogni sorriso e di ogni viso.

L’illuminante per il viso è uno dei cosmetici da avere assolutamente nel beauty e da utilizzare nel makeup per le feste. Scopriamo cosa è l’illuminante per il viso, come si utilizza e come utilizzarlo per essere impeccabili durante le feste natalizie.

->>LEGGI ANCHE: Troppo pallida con il rossetto rosso in inverno? Prova a truccarti così!

Illuminante per il viso: cosa è

Negli ultimi anni si sente molto parlare di illuminante viso, un prodotto che sembra sia diventato un ‘must’ sia del makeup giornaliero che di quello riservato ad occasioni più importanti.

In vista alle feste di Natale, non possiamo non porre la nostra attenzione proprio su questo prodotto, che insieme ad altri cosmetici, rappresenta un punto di forza per il makeup.

Esistono diverse tipologie di illuminanti per il viso, in polvere libera, pressata, in crema e anche liquidi, come anche basi per il viso e oli secchi dal potere illuminante e super glow. L’obiettivo di questo cosmetico è quello di creare dei punti luce più o meno evidenti su alcune parti del viso.

Anche in questo caso la scelta del prodotto dovrà essere indicata dalla tipologia di pelle sul quale dovrà essere applicato e anche dall’effetto finale che si desidera.

Se si ha una pelle grassa per esempio il miglior illuminante sarà quello in polvere, sia pressata che libera, quest’ultimo però un poco più difficile da applicare.

Con una pelle secca ci si potrà permettere anche un illuminante in crema, pratico da applicare e dal finish senza dubbio più evidente.

Se invece si desidera illuminare l’incarnato durante l’applicazione delle base trucco, si potrà applicare un primer illuminante o un olio secco arricchito di pigmenti luminosi.

Illuminante viso: un prodotto makeup da avere assolutamente ma anche da regalare

In occasione delle feste natalizie, sarà una bellissima idea regalare alla propria migliore amica, ad una sorella ma anche ad una madre, un illuminante per il viso.

Questi prodotti che si presentano sempre con un packaging accattivante, saranno dei doni graditissimi. A meno che non si conoscano perfettamente i gusti della destinataria del dono, scegliere un illuminante in polvere pressata, sarà la scelta più indicata. Un sottotono dorato per gli incarnati più caldi mentre un rosato per le pelli più chiare.

->>LEGGI ANCHE: Trucco sopracciglia sbagliato: gli errori da evitare assolutamente!

Come si utilizza l’illuminante per il viso

L’illuminante per il viso è un prodotto che andrà applicato dopo aver applicato la base viso. Prodotto importantissimo per creare dei contrasti luminosi al contouring makeup, la tecnica in grado di scolpire i lineamenti del viso, potrà essere applicato su zigomi, naso, arco sopraccigliare, arco di cupido e anche sull’angolo interno degli occhi per creare un punto luce davvero bello.

Seguendo questo video tutorial della bravissima truccatrice Giulia Bencich potrete imparare le basi per applicare l’illuminante per il viso in modo perfetto e sarete pronte per affrontare le prossime festività natalizie in modo assolutamente ‘glam’!