Victoria De Angelis incanta dagli Stati Uniti: dalle foto con il volto insanguinato a quella bollente con Damiano, sempre splendida.

Victoria De Angelis sta facendo innamorare anche i fan americani dai Maneskin alternando la bellezza acqua e sapone di giorno e un trucco super rock quando sale sul palco con il suo basso. Dopo aver girato l’Europa, i Maneskin si trovano attualmente negli Stati Uniti dove, dopo aver partecipato allo show di Jimmy Fallon, ieri sera, hanno incantato il pubblico della Grande Mela con un grande concerto. La band, inoltre, si esibirà in concerto a Los Angeles e il 6 novembre aprirà il concerto dei Rolling Stone a Las Vegas.

Per i Maneskin è un momento d’oro. Dopo aver vintol’Eurovison, la band romana non si è più fermata conquistando milioni di fan in tutto il mondo sempre più innamorati di Victoria diventata una vera icona del rock.

Victoria De Angelis: la foto con Damiano scatena i fan

Il videoclip di “Mammamia“, l’ultimo singolo dei Maneskin in cui Victoria, Ethan e Thomas immaginano di uccidere Damiano, sta spopolando su Youtube. Un video che ha conquistato i fans della band, ma anche gli stessi artisti che, sui rispettivi profili Instagram, pubblicano le foto estratte dal video.

Victoria, dagli Stati Uniti, ha così pubblicato nuove foto in cui ha il volto insaguinato come quella che vedete qui in alto scattate probabilmente prima e dopo aver girato il videoclip di Mammamia.

Un’altra foto che ha sta facendo impazzire i fan è stata pubblicata dal Maneskin Official Funclub, sempre informatissimo sui movimenti della band. La foto in questione che è piaciuta ai fan è quella in cui i Maneskin sono tutti insieme. Ad attirare l’attenzione, però, sono stati Damiano e Victoria che, legati da un affetto vero e sincero, regalano una posa particolare come quella che vedete qui in basso.

Tantissimi i like e i commenti dei fans, letteralmente innamorati dell’amicizia speciale che Damiano e Victoria hanno sempre avuto sin dai tempi di X Factor.