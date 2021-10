Ma perché i maschi sono sempre più eccitati di noi? O è solo un mito?

Perché i maschi sono sempre più eccitati di noi? È vero o solo un mito? E se fossimo noi a essere frigide?

Queste domande inseguono letteralmente da secoli le donne di ogni età, poiché da sempre i rapporti tra uomini e donne sono contraddistinti da un desiderio apparentemente insaziabile da parte di lui e da un certo disinteresse da parte di lei. Le conseguenze sulla sessualità femminile, o meglio del rapporto con le donne con la propria sessualità sono molte.

Chi non si è mai trovata a pensare di avere un fidanzato davvero troppo insistente? E chi non si è mai chiesta se è vero che gli uomini pensano al sesso così spesso come si crede?

La verità è che tutte le donne prima o poi si chiedono se “sono abbastanza” dal punto di vista sessuale per soddisfare il proprio compagno oppure, in linea più generale, un maschio qualsiasi.

Sembra un problema da poco ma in realtà non lo è affatto perché la sessualità femminile viene “plasmata” dai bisogni degli uomini, esattamente come la sessualità maschile viene “plasmata” da quella delle donne. Questo significa che al mondo ci sono un sacco di maschi e un sacco di femmine pieni di paranoie perché non hanno un rapporto sereno con la propria sessualità! È il momento di risolverle!

È vero che gli uomini sono sempre eccitati?

Tagliamo corto e diamo la risposta più onesta che si possa dare: sì, è vero. Il motivo è semplicissima: hanno grandi quantità di testosterone in circolo nel loro corpo e il loro cervello risponde moltissimo agli stimoli visivi.

Questo significa una sola cosa: appena vedono una bella donna nella testa degli uomini partono fantasie sessuali sulle quali non hanno alcun controllo. Non dipende da loro, quanto dalla loro natura. È il loro corpo a essere fatto in quella maniera, e la loro volontà ha potere sul loro istinto solo fino a un certo punto.

Secondo studi piuttosto accreditati un uomo pensa al sesso (cioè ha pensieri e fantasie relativi al sesso) almeno 13 volte al giorno, praticamente poco meno di una volta all’ora, considerando che dorma per 8 ore al giorno.

E la donna? Tenetevi forte: una donna pensa al sesso in media 5/6 volte al giorno, non di più. Il motivo è che le donne non rispondono agli stimoli visivi tanto quanto gli uomini.

I parole povere, se una donna vede un bel ragazzo, non passerà i successivi 10 secondi a sognare come sarebbe rotolarsi nel letto con lui. A parti invertite, invece, gli uomini lo fanno eccome.

Perché i maschi sono sempre eccitati?

Alla base dell’eccitazione costante dei maschi ci sono delle motivazioni biologiche. Dal momento che gli uomini non hanno il ciclo, non avvertono un calo di desiderio nel corso del mese, quindi dell’anno, quindi della loro vita!

A parte problemi fisici o gravi problemi della sfera emotiva (come lo stress eccessivo), gli uomini hanno voglia di fare sesso per 24 ore al giorno 7 giorni su 7, o poco meno.

Il motivo per cui la natura ha progettato i maschi in questa maniera è che il loro compito biologico è perpetuare la specie fecondando quante più femmine possibile nel più breve tempo possibile.

E il motivo per cui a piacere agli uomini sono le ragazze dalla vita stretta, i seni abbondanti e i fianchi larghi non è estetico, è biologico (anche se loro non lo sanno)! Una donna dalla classica conformazione “a clessidra” è generalmente in un buono stato di salute ed è naturalmente facilitata a portare avanti una gravidanza.

Come si gestisce un fidanzato con il chiodo fisso?

Dopo aver capito i motivi per cui i maschi sono sempre eccitati e le femmine si eccitano più difficilmente, arriva il momento di capire come sfruttare queste informazioni per gestire le nostre relazioni di coppia.

Innanzitutto dovrebbe essere chiaro che un ragazzo molto insistente, soprattutto se è nel pieno della giovinezza, non è “malato”, è soltanto perfettamente in salute.

D’altro canto, anche una ragazza che ha “più voglia” solo in alcuni giorni del mese e in altri proprio non ne vuol sapere, è a sua volta una ragazza perfettamente normale.

Può capitare però che una ragazza si senta chiamare “frigida” perché ha voglia di avere rapporti sessuali meno spesso del suo ragazzo. In questo caso molto probabilmente il maschio in questione sta operando una sorta di “ricatto emotivo” nei confronti della femmina. “Se non vuoi fare l’amore con me allora non mi ami!” è la classica frase che si sente in queste occasioni, ed è proprio crudele!

Affinché una donna abbia un buon rapporto con la propria sessualità e con la sfera sessuale in generale dovrà assolutamente essere in grado di gestire la “pressione” esercitata dai maschi e dovrà imparare a dire “sì” solo quando vuole davvero.

L’idea che le femmine debbano avere rapporti sessuali anche quando non vogliono, solo per “accontentare” il maschio che hanno accanto andrebbe superata, ma bisogna anche dire che a volte le donne ci mettono un po’ a carburare.

Questo significa che una donna potrebbe pensare di non avere voglia per poi scoprire, invece, che la voglia arriva se lui “ci sa fare”. Anche questo è perfettamente normale: il consiglio è di trovare la giusta via di mezzo e un buon equilibrio di coppia in cui tutti e due i partner siano felici!